Cubos no Espaço, comunicações militares e 5G para satélites. O laboratório universitário português que quer revolucionar o sistema espacial

O projeto destes alunos começou ainda no primeiro ano da licenciatura em Engenharia Aeroespacial, em 2024. O objetivo é desenvolver um dispositivo que consiga descodificar comunicações marítimas, numa parceria com a Marinha Portuguesa, até ao final deste ano, com a agência espacial nacional a assegurar-se do lançamento do CubeSat vencedor. Um CubeSat (satélite cúbico) é um tipo de nanosatélite, aqueles que pesam entre 1kg e 10kg. A particularidade deste género de dispositivo é a sua dimensão, obedecendo sempre aos 10cm de aresta, que compõem uma unidade de CubeSat (1U).

Na divisão ao lado, trabalha-se num outro CubeSat: o Argus. O projeto começou na Universidade de Carnegie Mellon, nos Estados Unidos da América, com o objetivo de desenvolver um equipamento que faça “determinação de órbita”, ou seja, que tenha a capacidade de descobrir onde se encontra, em órbita, de forma autónoma. Atualmente, se uma instituição como o NanoSat Lab enviar um objeto para o Espaço, só existe uma maneira de o localizar. Engenheiros de todo o mundo — menos da China e da Rússia, por exemplo — são obrigados a recorrer a um sistema de radares ligado à Defesa norte-americana.

“Logo a seguir ao lançamento, dizem-nos: ‘Estão aqui os seis objetos que foram lançados nesta fase. Agora descubram qual é qual.’”, admite ao Observador João Paulo Monteiro, um dos responsáveis pelo grupo do Instituto Superior Técnico. “Os radares apontam para cima e determinam onde estão todos os objetos espaciais que estão em órbita”, explica. Para fugir a esta dependência e aproximar-se de uma total autonomia nestas operações, aquela universidade norte-americana procurou o NanoSat Lab.

“Numa visita do professor de lá ao Técnico, conversámos e chegámos à conclusão de que eles estavam com problemas em validar o sistema de comunicações e não tinham como operá-lo. Dissemos que era o tipo de coisa que gostávamos de fazer e que podíamos colaborar”, conta o professor português. A parceria nasceu em setembro do ano passado, graças a acordos estabelecidos entre as diferentes instituições. A ideia é que o Argus seja lançado em outubro, a bordo do Falcon 9 da SpaceX, obrigando os membros do grupo a concluir os trabalhos em menos de um ano — uma vez que só começaram no início de 2026.

Do lado português, a maior contribuição será a nível das telecomunicações, mas o CubeSat, quando for lançado, funciona de duas maneiras. “A ideia americana, que foi a original, utiliza quatro câmaras a tirar fotografias à superfície terrestre”, aponta João Paulo Monteiro. Mas grande parte do trabalho vai acontecer a um nível invisível a olho nu. O satélite leva a bordo uma rede neuronal treinada com imagens do Google Earth, por exemplo, e outras imagens sintéticas geradas a partir de terra. Com as câmaras incorporadas, vai captar imagens terrestres e faz “a inferência pelo caminho contrário: vê que imagem está a observar e diz-me que, se estou a ver isto com este ângulo, é porque estou nesta zona”.

A segunda forma de funcionamento visa perceber se será possível fazer a determinação de órbita através de sinais de rádio. Os membros do NanoSat Lab querem perceber se, ao receber um sinal do satélite, “através das suas características e se o recebermos em mais do que uma estação, pela diferença do tempo de chegada do sinal”, conseguem determinar onde o satélite está naquele momento.