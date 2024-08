Cuidadores informais. A linha de apoio que ajuda a lidar com a exaustão, a depressão e a sobrecarga mental

Vera é cuidadora a tempo inteiro, mãe de três filhos. Nos 32 anos de vida de Ricardo, passou mais tempo no IPO de Lisboa do que fora dele. Todo o tempo somado, terão sido seis anos sem estar naquele edifício, deixando por longas temporadas a casa em Faro, no Algarve, onde mora com dois dos filhos: Ricardo, que é o mais velho, e com o mais novo de 13 anos. O do meio, de 22 anos, já tem a sua vida.

A ocupação profissional foi intermitente, chegou a abrir um gabinete de estética, mas há seis anos teve de deixar de trabalhar. Ricardo estava a piorar, na instituição onde o deixava algumas horas do dia chamavam-na com frequência, o filho sentia-se mal. “É muito frustrante ter de deixar de trabalhar. Estava muito em baixo, tinha perdido as esperanças de tudo, uma pessoa sente-se impotente.” Está separada do pai de Ricardo há muitos anos, vive com o subsídio do cuidador informal e a pensão de invalidez do filho.