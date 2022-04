Da alteração do modelo de negócio ao fim da moderação de conteúdos. O que pode Elon Musk mudar no Twitter?

“Sinceramente, acho que isto é um passo mais de defesa do Elon Musk do que propriamente uma mais-valia para o mercado. Diria que não é muito bom para o mercado”. Mesmo assim, João Duque considerou que o único impacto de retirar a empresa da bolsa é que “deixa de haver uma empresa cotada que se chama Twitter”.

É uma empresa grande, que esteve cotada bastante tempo, mas para ficar privada é preciso que os acionistas acabem por reconhecer que esta proposta é boa”, frisou.

A investigadora Rita Figueiras disse, por sua vez, acreditar que o proprietário de uma empresa que não está na bolsa poderá “implementar o que quiser, sem ser fiscalizado”, contudo reconhece não saber com que poderes ficará a administração sob a propriedade de Musk.

As empresas não cotadas não têm o mesmo nível de escrutínio que as listadas em bolsa. Quando as empresas são cotadas, têm, por exemplo, de apresentar relatórios trimestrais junto da Securities and Exchange Commission. Estes relatórios são muito detalhados ao nível da demonstração de resultados e do balanço (com ativos e dívidas). As empresas fechadas não têm de apresentar esses relatórios e, assim, conseguirão evitar o escrutínio regulatório, sem tornarem públicos os seus erros, exemplifica a empresa de tecnologia financeira Stash.

Diminuição do número de bots?

Elon Musk mostrou-se preocupado com o número elevado de bots no Twitter. A proliferação de contas falsas, que não são controladas por seres humanos e que são programadas para publicar ou até mesmo responder a tweets sobre determinados temas, levam o bilionário a querer derrotar os bots.

“Derrotaremos os bots de spam ou morreremos a tentar”, escreveu Musk no Twitter recentemente. Desta forma, o empresário quer também facilitar a autenticação de utilizadores humanos “reais”, mas ainda não disse de que forma tentará fazê-lo.

If our twitter bid succeeds, we will defeat the spam bots or die trying! — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2022

A realidade é que até o próprio império de Musk atrai bots, incluindo contas que apoiam a fabricante de automóveis elétricos Tesla ou contas que atacam os críticos do bilionário. O magnata não disse se gostaria de moderar este tipo de bots, mas sugeriu a existência de um controlo aos que promovem fraudes, por exemplo, com criptomoedas.

Para Elon Musk cortar o número de bots conseguiria diminuir a desinformação — e por isso defende a liberdade total de expressão –, mas Rita Figueiras argumenta ao Observador que, no entanto, “muita da desinformação é produzida por humanos e é espalhada por humanos também”.

Por outro lado, lembra a investigadora, estas contas de bots inflacionam o número de utilizadores do Twitter, que fica maior do que o real. Ou seja, cortar o número dos bots fará também diminuir “o número de utilizadores, o que se reflete também no valor comercial e no interesse da própria empresa”.

A rede social mudará o seu modelo de negócio?

A oferta que o conselho de administração do Twitter aceitou coloca um negócio de publicidade de cinco mil milhões de dólares por ano nas mãos de um bilionário que questiona o modelo de negócio do Twitter. A Tesla nem sequer compra publicidade, recorda o jornal norte-americano The Wall Street Journal.

Cerca de 90% das receitas do Twitter vem da publicidade. A ambição de retirar a plataforma da bolsa pode também retirar pressão à empresa para aumentar continuamente a receita que advém dos anúncios publicitários. Elon Musk defende então que a rede social deveria dar mais ênfase ao modelo de assinaturas.

No ano passado, o Twitter introduziu um serviço premium chamado Twitter Blue, que oferece aos utilizadores a capacidade de modificar as mensagens antes de serem publicadas. O serviço custa 2,99 dólares por mês e Musk considerou que deveria ser mais barato. O empresário afirmou também que se os utilizadores estão a pagar pelo serviço não deveriam ter que ver anúncios publicitários.

Elon Musk tem uma dupla ideia: pagar menos pela subscrição porque acha que o custo deve ser mais baixo e, simultaneamente, quem tem essa subscrição não deve ter ou deve ter menos anúncios”, explicou Rita Figueiras.

Ao contrário de outras plataformas de streaming, como a Netflix, que pensam colocar publicidade num pacote de subscrição mais acessível, Elon Musk quer introduzir “uma outra forma de conceber a viabilidade do negócio do Twitter”, realça a investigadora. “É preciso ver se reestruturar o modelo de negócio é viável ou se não foi uma estratégia de Elon Musk só para mostrar que a sua entrada na empresa traria uma proposta de valor absolutamente inovadora para o negócio”.

O algoritmo do Twitter será aberto?

A abertura do algoritmo do Twitter tornaria, na prática, o serviço mais transparente e sem “manipulação de bastidores”, afirmou Musk, citado pela revista Future. Desta forma, os utilizadores conheceriam o código que a rede social utiliza para determinar que tweets promover ou ocultar. O magnata quer também que as pessoas consigam perceber se as suas publicações apareceram ou não nos feeds dos seus seguidores.

O empresário disse que o algoritmo de código aberto seria melhor do que “ter tweets a ser promovidos ou ocultados misteriosamente sem nenhuma perceção do que está a acontecer”. E, assim, para Rita Figueiras o bilionário quer alterar o algoritmo para “torná-lo mais transparente” e “mais aberto”, permitindo que as pessoas tenham alguma intervenção no tipo de informação que lhes será apresentada.

Musk terá que explicar melhor em termos práticos que modalidade de algoritmo pretende seguir, mas genericamente a questão é que em vez de serem as empresas a decidir que tipo de informação nos é apresentada, poderemos ser nós a escolher”, afirmou a investigadora.

Ainda não é possível perceber se Elon Musk pretende também fazer alterações na política de privacidade do Twitter, refere o The Washington Post. O patrão da Tesla e da SpaceX não anunciou qualquer plano e, provavelmente, enfrentaria contestações significativas se adotasse medidas que tornassem os dados dos utilizadores menos seguros.

O CEO do Twitter, Parag Agrawal, disse que o futuro do Twitter é incerto: “Assim que o negócio for fechado, não sabemos em que direção a plataforma irá”.

Apesar de a transação ter sido aprovada por unanimidade na administração da rede social, a oferta final ainda tem de ser aceite pelos acionistas. Isto significa que as mudanças que Elon Musk quer fazer não vão ser implementadas proximamente, uma vez que todo o processo de compra pode levar meses a ser finalizado. “Não podemos colocar numa pessoa a capacidade de mudar tudo. Temos que fazer aqui uma diferenciação entre aquilo que Elon Musk vai dizendo ser o seu projeto e o que efetivamente vai acontecer a curto, mas também a médio e longo prazo”, alertou Rita Figueiras.