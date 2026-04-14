Dança de cadeiras na Saúde: a pressão que motivou a saída e a influência de Sarmento no novo governante

Depois de apenas dez meses no cargo, o secretário de Estado da Gestão da Saúde, Francisco Rocha Gonçalves, decidiu sair do Governo. A notícia foi comunicada ao país esta terça-feira através de uma nota da Presidência da República que indicava que António José Seguro aceitara a exoneração do agora ex-governante a pedido do próprio. O sucessor já é conhecido: trata-se Francisco Pinheiro Catalão, até aqui administrador executivo e CFO na AICEP.

Os rumores de uma possível saída do secretário de Estado da Gestão da Saúde já corriam há semanas no meio da Saúde. Ao que o Observador apurou junto de duas fontes próximas de Rocha Gonçalves, terão sido motivos pessoais, relacionados com a saúde do gestor, a ditar o pedido de exoneração. O ex-governante mostrava sinais de cansaço com a quantidade de trabalho que tinha no Ministério, onde tinha a cargo a monitorização de todos os investimentos com fundos do Plano de Recuperação e Resiliência na área da Saúde.

Os prazos apertados, que obrigam a que todas as obras estejam concluídas até 31 de agosto de 2026, terão sido um fator pressão adicional. Quando foi ouvido no Parlamento, a 23 de setembro de 2025, precisamente sobre essa questão, quando já se percebia que o calendário dificilmente seria cumprido, deixou a garantia de que “nenhum euro” do PRR se iria “perder”.

Apesar de ter vindo do setor privado, onde ocupou um cargo de topo na multinacional farmacêutica Sanofi, Rocha Gonçalves tem experiência em gestão de Saúde. De 2011 a 2018, integrou o Conselho de Administração do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto; no currículo tem ainda uma curta passagem (de apenas seis meses) pelo Conselho Executivo da Parceria Público-Privada do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

Numa publicação na rede social Linkedin, durante a manhã desta terça-feira, Francisco Rocha Gonçalves agradeceu aos restantes membros da equipa ministerial e desejou felicidades ao sucessor. “Estou muito grato ao senhor primeiro-ministro, à senhora ministra da Saúde e à senhora secretária de Estado da Saúde, pela confiança, pela lealdade institucional e pela oportunidade de servir. Passo o testemunho por razões pessoais, que devem ser acolhidas com a reserva e o respeito que merecem, a admirar todos quantos servem a causa pública […] Ao Governo, ao novo SEGS, aos doentes e a quem deles cuida, deixo votos das maiores felicidades”, escreveu.

Em apenas dois anos, é a segunda vez que há uma substituição na secretaria de Estado da Gestão da Saúde. Depois de ter a anterior titular da pasta, Cristina Vaz Tomé não ter sido reconduzida na passagem do XXIV para o XXV Governo Constitucional (devido à forma como geriu os dossiers do INEM e ao facto de ter entrado em rota de colisão com a ministra Ana Paula Martins), agora é a vez de Francisco Rocha Gonçalves abandonar o Ministério da Saúde poucos meses depois de ter tomado posse.

Enquanto secretário de Estado, Francisco Rocha Gonçalves era responsável pela criação das unidades de saúde familiar geridas por privados (USF-C), uma das muitas medidas na área dos cuidados de saúde primários que têm demorado a concretizar-se no terreno. Um ano e meio depois da publicação do decreto-lei que criou estas unidades, ainda nenhuma abriu portas. O agora ex-governante tinha também em mãos o lançamento da PPP para a construção do Hospital Central do Algarve — assim como concursos para as novas parcerias público-privadas que o Governo pretende lançar.

Já em fevereiro de 2026, Rocha Gonçalves viu-se envolvido numa polémica em torno da criação de um centro de referência de cirurgia cardíaca no Hospital de Santo António, no Porto. O governante assinou um despacho, juntamente com a secretária de Estado da Saúde (que pertence aos quadros do serviço de Cirurgia do hospital), abrindo portas à criação da unidade. A abertura de mais centros de cirurgia cardíaca da tem gerado controvérsia entre os hospitais da região Norte, e já levou até à intervenção da Ordem dos Médicos.