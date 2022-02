Dancemos o "Recarnaval", entremos na kombi dos Bala Desejo: há quanto tempo não ouvíamos o Brasil assim?

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Bala Desejo é euforia, tesão, corpo, amor carnal e astral. É o reverso da pandemia, a ânsia de beber e comer de todas as influências, é o reflorescer tropicalista e a revisitação do manifesto antropofágico de Oswald de Andrade. É a antítese do isolamento, do individualismo, da fatalidade. Enfim, é a banda sonora que tanto ansiávamos para nos reencontrar, connosco e com os outros, fechada a porta do bunker existencialista a que a pandemia nos votou.

Para quem ainda não se cruzou com esta Kombi (como os próprios gostam de chamar) que tem sempre espaço para mais um, mais dez, mais mil tripulantes, os Bala Desejo são, na sua essência, Zé Ibarra, Lucas Nunes, Dora Morelenbaum e Julia Mestre, quatro músicos da nova geração brasileira, dos mais promissores que o país do carnaval tem para nos dar. Não se veem como uma banda, antes sim como quatro forças que seguem caminhos próprios, mas as quais o presente convocou para, sem o saberem, assinarem um manifesto cultural que tem como ponto de partida o verbo “Recarnavalizar”. Ou seja, esse ato de “tornar possível o acesso de volta à vida, ao encontro e ao abraço, incorporando o SIM como postura afirmativa”.

Nesse SIM cabem vários brasis, de Caetano Veloso, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Rita Lee, Novos Baianos, Chico Buarque, Dorival Caymmi a Tim Bernardes, Duda Beat, Tom Veloso ou Tom Karabachian. Mas também está lá a América Latina e laivos de ABBA e Michael Jackson. A fusão é real, como nos conta Zé Ibarra que, juntamente com Dora Morelenbaum, falou do outro lado do oceano com o Observador: “A música pop brasileira hoje não poderia culminar se não abraçássemos tudo”.

Um disco de referência, não de reverência

SIM SIM SIM foi lançado em duas tranches: primeiro o Lado A, em janeiro, e agora o Lado B, recuperando a mística do vinil. “Não é uma atitude saudosista, de querer voltar para uma coisa que não existe mais. Acho que uma coisa que já foi interessante, pode ser de novo, pode ser de outra forma ou mais interessante ainda”, explica Dora.

[oiça o Lado A de “SIM SIM SIM” através do Spotify:]

Toda a estética do álbum remete-nos para os anos 70, quer no formato, quer no ideal e sonoridade tropicalista. Porém, como Zé Ibarra enfatiza, aquilo a que os Bala Desejo se propuseram foi fazer uma coisa que tivesse relevância e que não acabasse no mesmo lugar explorado pelos autores clássicos que os quatro têm como clara influência. “Acho que o tropicalismo está dentro de todos nós. Toda a postura tropicalista é muito forte aqui no Brasil. Embora seja muito clara a que família é que pertencemos, este disco nunca se pretendeu a ser um disco de reverência, mas de referência”.

A herança cultural, ao contrário de aparecer como um lugar sacralizado, brota com vontade de se renovar no solo fértil da criatividade destes quatro músicos nascidos nos anos 90, que tiveram a acutilância de saber cantar e encarnar o presente tornando SIM SIM SIM um testemunho plural e total dos nossos tempos. “Queríamos que Bala Desejo soasse múltiplo, anti-individualista, que fosse um processo coletivo e que incorporasse as mil facetas possíveis de qualquer coisa que aparecesse à nossa frente. Talvez assim conseguiríamos chegar a um lugar mais interessante”, conta Zé Ibarra. O disco é, nesse sentido, “uma miscelânea de várias coisas”, a prova de que o Brasil, musical e conceptualmente falando, ainda tem muito espaço para ser explorado: “Ele está-se atualizando”.

Não foi do nada que aqui chegaram: Dora é filha do violoncelista e maestro Jaques Morelenbaum, que aliás assina os arranjos de cordas e divide com Diogo Gomes os de sopro deste disco; Lucas Nunes produziu o mais recente álbum de Caetano Veloso, Meu Coco, e é parceiro de Zé Ibarra nos Dônica, banda que partilham com Tom Veloso. Ibarra é, por sua vez, um dos nomes que os grandes da música brasileira se têm vindo a apaixonar: Gala Costa chamou-o para o dueto “Meu bem, meu mal”, do projeto “Gal 75” e Milton Nascimento convidou-o para integrar a sua banda na digressão Clube da Esquina. Julia Mestre vem trilhando o seu caminho entre a pop dos anos 80, o punk e a MPB e está prestes a lançar o seu segundo álbum, Arrepiada. Todos se conheceram na escola e desde aí que são grandes amigos.