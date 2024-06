Das "probabilidades francamente boas" ao balde de água fria. A "noite triste" em que o Livre não conseguiu eleger eurodeputados

O porta-voz notou também a vitória em vários consulados, como Berlim e Helsínquia, e descreveu “resultados extraordinários” em várias zonas urbanas do país. “Tivemos também muita gente que não votou no livre nas legislativas por causa do voto útil e agora pode finalmente votar no Livre”, considerou.

Agora é tempo do Livre fazer a sua reflexão, assumiu Rui Tavares, assumindo a “frustração” de não avançar com os “muitos” projetos para mudar a Europa e para ter uma voz ecológica no Parlamento Europeu. Garantiu, no entanto, que o Livre “é um partido que vai teimar e insistir” e apontou já para as eleições autárquicas.

Para Paupério, com discurso otimista apesar da derrota, “nada acaba aqui”

Falhar a eleição significa, a título pessoal, que não fará a desejada viagem de caravana com a namorada e as duas cadelas de grande porte até ao Parlamento Europeu. Com os planos que confessou no podcast Bom Partido ter a ficarem para trás das costas e apesar de reconhecer que esta foi uma noite “triste”, Francisco Paupério fez um discurso otimista perante as dezenas de pessoas que o aplaudiam no Teatro da Luz, em Lisboa, salientando o crescimento do Livre em relação às últimas europeias.

“Tínhamos esta esperança de que hoje estaríamos aqui em festa. Infelizmente, não aconteceu. Mas se não foi desta vez, temos a certeza de que daqui a cinco anos o Livre estará representado no Parlamento Europeu”, assegurou o cabeça de lista que, perante aplausos efusivos, garantiu que “nada acaba aqui”. “Se não foi desta vez, da próxima, temos a certeza, o Livre vai estar no Parlamento Europeu”, reiterou.

Até 2029, ano em que se realizarão novas eleições europeias, Paupério acredita que o partido “vai continuar a falar da Europa” e a “apresentar propostas para a Europa”. O Livre ambicionava, na terceira vez em que concorre, conseguir finalmente representação no Parlamento Europeu. O objetivo não foi alcançado, mas o candidato lembrou que o partido “soube sempre reinventar-se” e mostrou-se confiante de que “saberá sair mais forte desta experiência”.

Em jeito de reflexão, e à semelhança de Rui Tavares, Francisco Paupério disse que estas europeias mostram que o “Livre está a crescer de forma sustentada” e que “eleição após eleição continua a crescer”. “[As eleições] mostram que as pessoas cada vez mais têm confiança no Livre e acima de tudo que não perdem essa confiança”, afirmou o cabeça de lista. As declarações do candidato parecem ser refletidas nos números: o partido mais do que duplicou o número de votos em relação a 2019 (com 13 consulados ainda por apurar conta já com 148.117 votos contra os 60.575 que conseguiu há cinco anos).