De uma era de revoluções a umas eleições potencialmente revolucionárias. Fareed Zakaria entrevistado por Bruno Cardoso Reis

Esta conversa com Fareed Zakaria teve lugar na manhã do dia 1 de novembro de 2024, mas teve verdadeiramente o seu início no trabalho de tradução que fiz, com Noémia Pizarro, do seu último livro, Era de Revoluções. Da história do liberalismo na Holanda do século XVII até às suas limitações hoje e possibilidade futuras. Do temor do regime de Putin e Xi mais do poder das ideias políticas ocidentais do que do poderio militar ocidental até às complexas ligações entre tecnologia, economia, identidade e políticas são vários os temas da obra aqui discutidos. Naturalmente que as eleições presidenciais nos EUA e os seus potenciais impactos revolucionários no país e no resto do Mundo foram um dos temas principais. O que se segue é a tradução da conversa original em inglês (cuja transcrição também pode ler aqui) com uma revisão mínima, nomeadamente para eliminar redundâncias e marcas de oralidade, tornando o texto mais legível.

Sugiro que comecemos com esta citação do ditador português, Salazar. É de um discurso de maio de 1938 que passo a citar: “Às almas dilaceradas pela dúvida e pelo negativismo do século, procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a Pátria e a sua história” e assim por diante. Acha que isto resume bem o tema central do seu novo livro? Qual é a principal conclusão do livro Era de Revoluções?

Sim. Esse é um ótimo resumo. E o próprio Salazar foi uma espécie de personagem do meu livro. Não o menciono, mas Salazar representava esse tipo de reação à modernidade que dizia que a corrosão da modernidade estava a destruir as estruturas tradicionais da sociedade, a injetar a dúvida, a incerteza “e eu vou restaurar isso”. E ele era um Professor, pensou nisto intelectualmente de uma forma que, por exemplo, Franco não pensou, embora Franco possa ter feito muitas coisas semelhantes. Mas toda a gente que o conheceu [Salazar]… lembro-me… acho que foi o Kissinger que me disse que quando conheceu Salazar ficou impressionado pela sua cortesia, parecia um aristocrata do Velho Mundo europeu, saído de uma era diferente.

Talvez tenha sido George Kennan e não Kissinger, porque Kennan foi o número dois da embaixada americana em Lisboa.

Sim, recordo-me que nas suas memórias Kennan tem uma longa secção sobre tudo isso. Pode ter sido Kennan, mas não me lembro. Salazar deixa o cargo em 1970?

Em 1968, porque teve uma trombose.

Então não terá sido o Kissinger…. Já me lembro-me de quem foi! Foi o George Ball! Era o Secretário de Estado Adjunto durante a Administração Kennedy e foi enviado a Portugal para negociar com Salazar.

Ball tem uma frase magnífica em que diz a Kennedy que Portugal não é governado por um ditador, mas por três: Salazar, o Infante D. Henrique e Vasco da Gama.

Exatamente! Penso que a dinâmica central da Era Moderna e, com isso, refiro-me essencialmente ao século XX, tem sido o avanço real e extraordinário que a tecnologia e a economia impuseram, em particular, às sociedades ocidentais e a reação que isso gerou. Se pensarmos na história da industrialização das décadas de 1870, 1880, 1890, na imigração desse período, ou na reação negativa que surge nas décadas de 1920, 1930, as pessoas esquecem-se muitas vezes da enorme imigração judaica para a Alemanha no período que se seguiu à Primeira Guerra Mundial.