Dealflow quer fazer match entre startups e investidores. Mas “há muito dinheiro a desaparecer das startups de tecnologia de ponta para a IA”

O fundo tem também um grande foco no empreendedorismo português. “Acreditamos mesmo em Portugal, somos um fundo totalmente sediado em Portugal”, acrescenta o co-fundador. “Estamos focados em investir pelo menos 60% do nosso fundo em startups portuguesas. Penso que a Ventures também trará muitos benefícios para Portugal.” O restante montante do fundo será destinado a startups que estejam a operar na Europa.

Há falta de investimento em startups europeias que estejam a dar os primeiros passos

Segundo o cofundador da DealFlow, é hoje “mais difícil” para algumas empresas terem acesso a investimento do que era há alguns anos. “Há muita atenção para as fases de crescimento e fases mais avançadas”, referindo-se a empresas já com alguma maturidade. “Sentimos que há menos foco na fase inicial, que é onde estamos ativos”, detalha.

“Há menos dinheiro dos governos, menos dinheiro dos bancos nacionais. Está tudo a virar-se para uma fase mais avançada, porque perceberam que muitas rondas de financiamento em fase avançada são feitas por investidores estrangeiros na Europa”, explica.

O cofundador da Dealflow considera que, a nível europeu, “é um erro” concentrar “todos os esforços” em empresas com maior maturidade. “O foco deveria manter-se no estágio inicial porque, sem ele, não existe estágio avançado.” Ou seja, “se se mata o fluxo [de startups], se há apenas preocupação em resolver a lacuna da escalabilidade, então não haverá escalabilidade de qualquer forma”.

Povel considera que o foco nas scaleups pode surgir da perceção de que há investidores europeus suficientes a financiar as startups mais novas. “Acha-se que a lacuna nas empresas de early stage está suficientemente coberta e que há dinheiro suficiente. Mas é aí que discordamos totalmente.”

Considera que essa diferença de perceção “depende muito da forma como se analisam os dados”, admitindo a possibilidade de algum enviesamento nas análises dos investimentos. “Quantas startups europeias em fase inicial têm financiamento de investidores europeus? Quase todas.” A situação é outra quando se olha para empresas em fase mais avançadas, em que “há muitos investidores norte-americanos”. “A conclusão é ‘como só há investidores europeus a financiar todas as startups em fase inicial, não há lacuna’. Mas isto é um enviesamento, porque as empresas em fase inicial não são tão interessantes para os investidores estrangeiros.”

Considera, assim, que há um problema com os dados, relatando um “enorme fosso de financiamento de startups early stage, principalmente nos polos regionais”. Enquanto em Londres, “há aceleradoras e mais recursos financeiros”, a situação é diferente no sul da Europa. “Quando se vai a Itália, a Espanha, a Portugal, os fundadores de startups em fase inicial estão a lutar para sobreviver. E, se chegarem à fase mais avançada, de repente já são suficientemente grandes para receber investimento de todos os grandes fundos — e aí já não têm dificuldades.”

Thijs Povel considera que “há um erro estratégico dos governos e da Europa de não se concentrarem o suficiente em startups early stage e dizerem que existe apenas uma falta de scaleups. Estão a interpretar os dados da forma errada”.

O responsável da Dealflow teme que o cenário se agrave com o fim do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que tem sido uma fonte para financiar muitos projetos, incluindo na área do empreendedorismo. Com o fim do PRR, em junho deste ano, Povel diz estar “muito preocupado” com os próximos tempos. “Falo com muitos fundadores que têm dificuldade em captar recursos e em conseguir dinheiro”, reforça.

Para Thijs Povel, o empreendedorismo europeu poderia beneficiar de estratégias como ter os fundos de pensões a investir mais em startups. “Se se olhar para os EUA, é possível ver que todos os fundos de pensões investem em capital de risco — e isso não acontece na Europa”, tirando alguns casos pontuais, como a Noruega. “Em comparação com os EUA, é como se apenas 1% do dinheiro dos fundos de pensões [a nível europeu] fosse investido em capital de risco.” Considera “uma pena, porque os fundos de pensões recebem um menor retorno do investimento e nós [europeus] não financiamos as nossas próprias startups. Há investidores norte-americanos que beneficiam das nossas startups e não os nossos próprios pensionistas.”

Vê com bons olhos os movimentos em alguns pontos da Europa, como França, para tentar alterar esse cenário. “Acho que um dos maiores problemas dos nossos fundos de pensões é que têm regulações de segurança e gestão do risco. Portanto, não estão autorizados a investir em ativos como o capital de risco”, explica Povel. “É possível, mas têm de colocar dinheiro de parte, o que faz com que não se torne atrativo.” O responsável da Dealflow mostra-se “otimista” de que, a haver alterações neste campo, “haverá muito mais dinheiro a chegar às empresas em fase inicial — que precisam muito dele”.

Ecossistema português “está a ir no caminho certo”, mas ainda é “necessário muito mais dinheiro”

Na qualidade de investidor de capital de risco, Thijs Povel passou pelo mercado dos EUA, mas também por vários ecossistemas europeus. Um olhar sobre o velho continente que foi aprofundado com a Dealflow.

Com uma boa parte da equipa em Lisboa, considera que o ecossistema português está em expansão. Vê evolução nas startups da capital nos últimos seis anos, considerando como vantagens “a boa qualidade de vida e os salários acessíveis”, assim como a disponibilidade de talento. Aliás, foi esta combinação que o atraiu para Lisboa. Mas há uma desvantagem que cresce a olhos vistos: o valor das rendas, especialmente na capital. “As rendas são um problema em Lisboa, mas ainda não é assim tão mau”, pelo menos a comparar com outras cidades europeias.

Escaladas de preços à parte, Povel “continua a achar que é preciso mais crescimento, mais dinheiro”. E, espera que algum dia se consigam replicar fenómenos como o Skype e Spotify em Portugal, em que se criaram ideias de negócio, que floresceram e tiveram um efeito polonizador de criar mais startups. “Tal como nesse exemplo, começo a ver mais empresas de sucesso [em Portugal], o que leva posteriormente a mais empresas. Portugal fez várias coisas muito boas para incentivar o investimento em startups — e acho que está no caminho certo”.