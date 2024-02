É muitas vezes de madrugada quando o telefone toca. O número de quem chama nunca é o mesmo, nem sequer o indicativo internacional. Nas últimas semanas têm aumentado as queixas sobre a receção de chamadas desconhecidas de números estrangeiros, frequentemente com indicativos de países europeus. Ou, em casos mais pontuais, sem qualquer identificação de número. Os inconvenientes horários e a insistência das chamadas, que por vezes surgem em catadupa, têm chamado à atenção das empresas de cibersegurança.

A tática não é sempre a mesma. Há casos, relatados ao Observador, em que quem atende ouve uma gravação automática, normalmente em inglês, que alega que “o cartão de identificação nacional foi roubado” e que é necessário confirmar alguns dados. Mas há outras versões, como alguém que diz ser do apoio técnico de uma multinacional ou até de uma corretora de criptomoedas, que só quer ajudar a reativar a conta. Por vezes, rejeitar a chamada leva a que, em segundos, se receba automaticamente uma ou mais chamadas do mesmo número.

Independentemente da versão, o objetivo final do que já é considerado um esquema é praticamente comum a todas as chamadas: tentar obter ainda mais dados sobre quem recebe o telefonema para que, eventualmente, possa ter acesso a outros serviços, com proveitos financeiros. Não é um fenómeno novo, em Portugal ou no estrangeiro, mas tem sido cada vez mais frequente.

