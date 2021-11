Diamantes de sangue. A operação Miríade mostrou que esta é ainda uma história de secretismo e violência muito dura longe do fim

A RCA é um dos países mais pobres do mundo — está em penúltimo lugar no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. A exploração dos que extraem os diamantes é visível. Um estudo do IPIS de 2019 apontava para, em apenas um ano, 87 mortes e mais de mil feridos em 42 locais de exploração no país. A mesma organização garante que as dificuldades económicas trazidas pela Covid-19 aumentaram em 50% o trabalho infantil em minas na RCA ao longo do último ano. E o lucro é pouco para um trabalho tão duro: “A maioria dos garimpeiros não tem noção do valor real de um diamante e, mesmo que o saiba, é obrigado a vendê-lo ao preço imposto pelo gestor da exploração. Este pode comprar um diamante de um quilate a um mineiro por 80 mil francos da RCA (160 dólares) e vendê-lo a um intermediário por 200 a 300 mil francos da RCA (400 a 600 dólares). Se o garimpeiro tiver alugado equipamento ao gestor, esse valor é deduzido. O que sobra é dividido a 50% com o garimpeiro que iniciou a exploração (o chef de chantier) e o resto com a equipa de cinco a dez homens. O dinheiro não dura muito quando há famílias grandes para alimentar”, ilustrava um relatório do Crisis Group já em 2010.

A violência está sempre presente. Veja-se o caso de Alfred Yekatom, que terá usufruído da exploração diamantífera do país: este comandante das anti-balaka, conhecido por “Rambo”, é suspeito de vários crimes contra a Humanidade, como homicídio de civis e recrutamento de crianças-soldado.

E apesar de a RCA ser o único país no mundo onde, de acordo com a definição do Kimberley Process, há “diamantes de sangue”, são vários os países africanos onde a exploração de diamantes é acompanhada deste tipo de violência. Em Angola, por exemplo, as explorações nas Lundas são acompanhadas de relatos de tortura aos trabalhadores por parte das empresas de segurança que controlam as explorações: Rafael Marques denunciou vários casos em que são usadas catanas sobre os trabalhadores “para violentar as nádegas, as plantas dos pés e as palmas das mãos […], causando, em muitos casos, a sua morte, sérias deficiências ou paralisia de membros”.