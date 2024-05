Diretiva do salário mínimo já teve efeitos em 9 países e pode obrigar a adaptações em Portugal (mas dá "significativa margem de autonomia")

Ainda assim, “Portugal poderá beneficiar da transposição da diretiva, porquanto obriga a uma maior organização do sistema, estabelece uma determinada periodicidade para atualização do salário mínimo” — pelo menos, de dois em dois anos ou de quatro em quatro no caso dos mecanismos de indexação automática —, “estimula o reforço da negociação coletiva com os parceiros sociais e garante uma fiscalização a nível europeu do cumprimento procedimental que vem estabelecer”.

Pedro da Quitéria Faria também acredita que pode ser “um impulso importante para a dinamização da concertação social e contribuir para tornar a evolução do salário mínimo nacional como um instrumento de estabilidade e previsibilidade económica, tendencialmente impermeável a critérios meramente políticos“.

A diretiva “vem dar uma dignidade diferente e maior” não só à “temática, que é essencial e fundamental da atualização e fixação de salários mínimos, dos seus termos e periodicidades, mas também dos seus atores, porque há uma preocupação grande da diretiva em assegurar que o papel dos negociadores é absolutamente respeitado ao longo deste processo”.

Diretiva já mexe em nove países

Em janeiro, o salário mínimo na União Europeia (convertido em euros e em 12 meses, já que nem todos os países têm subsídio de férias ou de natal) variava entre os 477 euros na Bulgária e os 2.571 euros no Luxemburgo. Portugal está na metade dos países da UE onde o salário mínimo menos cresceu, em termos relativos, este ano. Quando a inflação é incluída na equação, o caso melhora ligeiramente, embora continue a meio da tabela, de acordo com uma análise do Eurofound. Num estudo feito pelo Instituto Europeu dos Sindicatos (ETUI), um organismo independente da Confederação Europeia dos Sindicatos, Portugal já aparece no grupo de nove países com o salário mínimo mais baixo, quando a análise é feita em paridade de poder de compra.

A diretiva prevê que os países devem usar “valores de referência indicativos para orientar a sua avaliação da adequação dos salários mínimos nacionais”. E dá uma sugestão: “Podem utilizar valores de referência indicativos habitualmente utilizados a nível internacional, tais como 60% do salário mediano bruto e 50% do salário médio bruto, e/ou valores de referência indicativos utilizados a nível nacional”. Esta sugestão não é obrigatória.

O estudo do ETUI conclui que, olhando para os dados mais recentes da OCDE, em 2022 apenas a Eslovénia cumpria este duplo critério para um “salário mínimo adequado”. “Em todos os outros Estados-membros, aumentos do salário mínimo — em alguns casos, substanciais — seriam necessários para estabelecer salários mínimos adequados”, adianta. Estes dados são apenas referentes a 2022 logo não incluem aumentos que tenham acontecido em 2023 — em Portugal foi de 7,8% face a 2022. Aliás, à luz destes dados de 2022, Portugal apenas cumpria o critério referente ao salário mediano e estava a três pontos percentuais de cumprir no salário médio. Em 2023, com o salário médio divulgado pelo INE de 1.505 euros e o salário mínimo de 760 euros, já cumpriria o duplo critério.

Os países têm até novembro para transpor a diretiva na sua totalidade, mas o estudo estima que o texto já teve efeitos no debate político ou influenciou reformas nacionais destinadas a “garantir conformidade com os objetivos da diretiva”. Os impactos já terão chegado a nove países: Bulgária, Croácia, Alemanha, Hungria, Irlanda, Letónia, Roménia, Estónia e Países Baixos.

Na Bulgária, foi feita uma alteração ao Código do Trabalho, em fevereiro de 2023, que estipula que o salário mínimo deve representar 50% do salário médio bruto a 1 de setembro de cada ano (em 2022, de acordo com a OCDE, era de 39%). A emenda também garante que a nova percentagem não seja inferior à do ano anterior.

A Croácia também adicionou uma referência a esse referencial no decreto do governo que fixa o salário mínimo. E na Irlanda e na Estónia esteve na base dos planos dos Executivos de aumento do salário mínimo para o futuro — o governo irlandês comprometeu-se a fixar o valor em 60% do salário mediano até 2026; enquanto a Estónia, num acordo tripartido, prevê que o salário mínimo seja 50% do salário médio até 2027.