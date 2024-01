Portugal está na metade dos países da UE onde o salário mínimo menos cresceu, em termos relativos, este ano. Porém, quando a inflação é incluída na equação, o caso melhora ligeiramente, embora continue a meio da tabela. É isso que se pode concluir de uma análise da Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound), publicada na quinta-feira.

Portugal é 13.º, em 22, no aumento relativo do salário mínimo (7,9%), abaixo da média europeia (9,9%, segundo cálculos do Observador). Mas tendo em conta a inflação homóloga registada em dezembro harmonizada, que foi de 1,9%, sobe para 10.º lugar, o que representa uma subida real de 6%.

O Eurofound calcula o salário mínimo a 12 meses (no caso português é de 820 euros a 14 meses, mas na lógica dos 12 meses sobe para 957 euros). Dois países registaram, à luz dos valores indicados pela Fundação, perdas reais de poder de compra para quem ganha o salário mínimo — França (-0,7%) e a Alemanha (-0,4%). O aumento mais expressivo, tanto em termos nominais, como reais, foi na Polónia (21,5% e 15,3%, respetivamente).

