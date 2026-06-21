"Dizem que a fase de grupos é fraca. Isso é treta". Do Bombarral para o Hall of Fame do Soccer, Francisco Marcos marcou o futebol nos EUA

Conseguiu o António Simões para Tampa?

António Simões acabou a carreira dele na minha equipa de Dallas, no Dallas Tornado, o último ano dele como jogador de futebol de campo, futebol de 11. Ele tinha vindo para Boston inicialmente e depois decidiu que ia parar e eu naquele ano 1978 para 79 eu tinha saído de Tampa, tinha ido para Dallas.

Então vamos a isso. Porque é que sai de Tampa para ir para Dallas?

Quatro anos depois já tinha feito tudo o que era possível e [em] Dallas — estas coisas estão sempre ligadas — o ex-treinador universitário que tinha estado em Filadélfia tinha ido para Dallas. E ele disse: “Tens de vir comigo”.

E aí foram trabalhar juntos?

Sim e quase tripliquei o salário. Naquele tempo não era nada mau fazer isso. Dallas, Texas. Sim. Dallas Tornado, em que o dono da equipa era um dos grandes homens do desporto americano, Lamar Hunt. O dono do Kansas City Chiefs, OK? NFL, inventor do WCT de Ténis. Inventor do nome Super Bowl. Esse foi o meu patrão. Aprendi muito com ele. Um dos grandes visionários, que foi um dos responsáveis pelo início da primeira liga americana em 1967. Um daqueles que decidiu que ia começar uma liga de futebol nos Estados Unidos, a NASL. Fui para Dallas e nesse primeiro ano levei o treinador a Portugal, primeira viagem dele a Portugal, em que fomos recrutar jogadores. Convencemos o António Simões, que eu tinha conhecido quando ele jogou cá inicialmente. Não éramos assim grandes amigos, mas conhecíamo-nos. Ele ajudou-nos. Para já, apresentou-nos a várias situações, e já lá vou, mas eventualmente ficámos amigos. Ele é o meu maior amigo no futebol em Portugal, o António Simões. Embora ele seja da cor que é e eu seja da cor que sou, mas pronto.

E convenceu-o a voltar aos EUA?

Convenci-o a vir para Dallas mais um ano para ser jogador e treinador assistente, porque íamos recrutar vários jogadores. Era conveniente para o meu treinador ter alguém que tivesse aquele tipo de experiência e de habilidade. E o António Simões é um cidadão incrível. Uma pessoa a quem eu chamo “a consciência do futebol português”. O António é muito direto. Ele se tem de falar mal do Benfica, fala. Do Sporting igualmente. E portanto o António, curiosamente uma das coisas que fez em Portugal, foi levar-me ao Porto, apresentar-me ao senhor Jorge Nuno Pinto da Costa. Fomos ver o que é que havia no FC Porto. Acabámos por trazer um jogador de reservas, um Jairo. Ponta esquerda, brasileiro. Não jogava muito na equipa principal, trouxemos emprestado.

E aqui nos EUA jogou bem?

Mais ou menos, mas mais importante teria sido se eu tivesse conseguido convencer o António Oliveira para ficar em Dallas. Ele veio, trouxemo-lo cá, ficou cá uma semana a ver os treinos durante a pré-época, ainda participou num treino ou dois só para manter a atividade. Oferecemos tudo e mais alguma coisa durante aquilo que era realístico naquele naquele tempo, inclusive uma casa, por exemplo, nova. Mas não o conseguimos convencer, porque ele tinha já um acordo praticamente feito para ir para o Betis. Ele ia ficar livre. E a razão pela qual o Pinto da Costa estava a sugerir que nós o trouxéssemos era porque ele estava com um medo enorme que ele fosse para o Benfica. Acabou por ir para o Betis e um ano depois acabou por ser jogador e treinador do Sporting. Portanto, o António Simões acabou por ser o nome mais sonante que eu recrutei e que jogou cá na minha equipa. O Oliveira teria sido talvez o jogador com mais sucesso naquele tempo, porque o Oliveira estava no topo da sua carreira.

As viagens com equipas universitárias aqui já tinham desaparecido?

Sim, mas fiz uma viagem com o dono do clube e o gerente de negócios. Fomos ao Brasil conhecer o Santos e nós fizemos questão de levar os dois jornalistas mais importantes de Tampa. Queríamos apresentar a esses dois jornalistas o mundo do futebol fora dos Estados Unidos. A mesma coisa que eu tinha feito na Europa com todos esses estudantes e treinadores, fiz com alguns jornalistas que tinham de ver, tinham de sentir na carne o que é que era o futebol na capital do futebol mundial, no Brasil daqueles tempos. Tudo isso teve uma influência enorme em termos mediáticos naquilo que eu fazia. E tudo isso começou obviamente a propagar, começou a ter um impacto. Repare, comecei a revista oficial da Federação nos Estados Unidos, uma revista chamada Futebol Mensal, Soccer Monthly. Fui o fundador da revista, convenci a federação a comprar o projeto e fui o editor da revista.

Fez a revista, publicou e depois convenceu a federação a comprá-la?

Não. Fiz o protótipo, eu não tinha dinheiro para começar a revista. Desenhei o que é que ela ia ser, quantas páginas, tudo isso. Tinha já gráficas na cidade, no norte do estado de Nova Iorque. Com o vice-presidente da federação, que era meu amigo e também era treinador universitário, convenci-o de que isto era um bom projeto. Ele concordou, foi à presidência da federação e disse: “Isto é um grande projeto, nós precisamos disto porque não há publicidade suficiente nos jornais diários, nem nada disso. Precisamos da nossa própria revista e esta é a pessoa indicada para ser o diretor da revista da federação.” Então, quando fui para a Tampa, já eu tinha sido diretor da revista oficial da Federação dos Estados Unidos da América durante três anos. Pode imaginar o que é que isso me dava em termos de prestígio, conhecimento. Eu começava a ser um expert.

“A USL começou com cinco equipas. Quando eu saí, tínhamos 180 equipas nas várias divisões”

Depois de passar por Tampa, por Dallas e por este mundo dos clubes, começa também a haver aqui uma ligação à criação de ligas de competições nos Estados Unidos da América. Como é que isto acontece?

Bem, isto tudo tem a ver com o colapso da liga da NASL em 1984. A liga acabou, porque era aquela história de construir um teto sem raízes, sem colunas por baixo. Expansão muito rápida e talvez em demasiados lugares em que não havia realmente uma base suficiente e não havia equipas suficientes com donos poderosos suficientemente para aguentarem aquilo continuamente. O dono de que falei antes, o Lamar Hunt em Dallas, era um deles. Mas acabou. Chegámos ao ponto em que, em 1984, esses donos decidiram que a liga teria de acabar e acabou a liga. Foi em 1984 que eu tive de decidir. Cheguei a uma encruzilhada na minha vida, tinha de decidir se ia trabalhar, arranjar um trabalho honesto, ensinar numa escola, ser treinador, ser fosse o que fosse… Lavar pratos ou arranjar maneira de continuar no futebol. Eu já levava 12 anos disto, não sei fazer mais nada. E então fui agente durante um ano e meio, porque entretanto havia uma liga de futebol de salão, indoor soccer, jogo de futebol de seis com tabelas.

Isto em Tampa?

Não, nos Estados Unidos a nível nacional chamava-se MISL, Major Indoor Soccer League. E foi bastante popular durante um período entre cinco, oito, dez anos. E entretanto as ligas de futebol normal eram simplesmente ligas pequeninas, regionais, semiprofissionais, em que os jogadores trabalhavam, nalguns casos só jogavam, mas era difícil. Chegámos a 1985-86, portanto, no segundo ano depois da NASL acabar, eu decidi: “Bom, vou continuar, porque como agente isto não pode ir muito longe, não há jogadores suficientes para ser um empresário de jogadores. Neste momento, este futebol de indoor está popular”. O que é que eu fiz? Decidi que estava em Tampa ainda um dos jogadores que eu tinha trazido do Brasil, de São Paulo, tinha sido o grande goleador da liga nos Tampa Bay, e tornei-me no agente dele — tinha-o recrutado do São Paulo como jogador para Tampa. Decidi nesse período de 84 para 85 que ia mudar para Dallas, porque eu ia vender os direitos dele à equipa de Dallas dessa liga de indoor. E ele tornou-se não só no meu cliente jogador, também se tornou no meu sócio ao fundar um centro de prática desse futebol de salão, em que era eu o gerente, obviamente, e éramos os dois sócios. Aí decidi começar em 1986, no inverno de 86, aquilo que eventualmente seria a USL — nesses primeiros dois, três anos chamada SISL, que simplesmente significa a liga de indoor do sudoeste dos Estados Unidos.

Portanto, criou mais uma liga?

Criei uma liga. Começou com cinco equipas no Texas, aqui onde estamos agora, e em Oklahoma e no Novo México. Tudo neste território do sudoeste dos Estados Unidos. O Texas é dez vezes maior do que Portugal, só para dar uma ideia. Tínhamos cinco equipas em Dallas, no oeste do Texas, em Albuquerque, no Novo México, e em Oklahoma City. Cinco equipas a jogar futebol de salão. Vendi franquias por mil dólares cada uma. Pois é. Eu como comissário, que é o título que se usa cá nos Estados Unidos. E para dar um pulo um bocadinho maior, de 86 para 89, essas cinco equipas ficaram a ser seis. A sexta foi a minha própria equipa no segundo ano. De seis passou para nove, passou para 12, e, em 1989, quando a FIFA decidiu que o campeonato do mundo de 1994 ia ser nos Estados Unidos, Francisco Marcos parou e disse: “Ei, cuidado aqui, o futebol normal vai voltar e vai voltar em grande”. Porque uma das condições exigidas pela FIFA para fazerem o campeonato do mundo nos Estados Unidos em 94 era a criação de uma nova liga a nível da primeira divisão profissional do futebol normal. Isso aconteceu em 88. Eu sabia que em 94 íamos ter um Mundial. Em 89, eu disse: “Meus senhores, podemos continuar a jogar futebol de indoor no inverno, que é quando se joga, porque essa é a ideia no inverno, mas vamos também começar a jogar o futebol normal de 11. Quem é que quer?”. As nove equipas que eu tinha começaram-se a expandir não só no Texas. As equipas do indoor passaram a jogar futebol outdoor.

As mesmas equipas?

Jogávamos indoor no inverno, porque não se podia jogar outdoor em vários lugares, porque o tempo, o clima, não permite isso nalguns estados. E começando depois em abril, até setembro, jogava-se o futebol de outdoor, que é o que acontece ainda agora. Os mesmos jogadores, as mesmas equipas. Alguns melhores jogando futebol indoor. A mesma coisa que dizer “o Zicky no Sporting pode jogar como pivô no futebol de 11?” Não sei, talvez gostasse até de ver, mas as situações são idênticas. E portanto a USL tinha muito a ver com a região, se éramos regionais, se eram mais do que regionais… Fomos mudando, adaptando o nome, a sigla da liga, à medida que o território aumentava, ao ponto em que passámos a ser simplesmente a United Soccer Leagues, as ligas unidas dos Estados Unidos. Essa liga começou com cinco equipas. Quando eu saí da liga em 2013, quando me reformei, tínhamos 180 equipas nas várias divisões.

Estamos a falar de quantas divisões?

No início era só uma divisão e logo ao segundo, terceiro ano, fizemos duas divisões. Dois anos depois fizemos três. Absorvemos uma das ligas regionais que já existia, que se chamava ASL, American Soccer League.

Ajude-me a perceber a estrutura organizativa.

A MLS começou só em 96. A minha liga que eu formei começou em 89.

“Fiz tudo o que fiz e teria feito de borla se não precisasse de dinheiro para viver”

Então, quando a FIFA disse que para ter o campeonato do mundo, os Estados Unidos tinham que ter uma liga, era a sua liga?

Não. Era uma liga que a federação ia implantar, que só implantou depois do Mundial, implementou a MLS mais tarde. E eu não tinha ambição nenhuma de pensar que podia ser uma primeira divisão. Não havia capacidade financeira para isso