Dois líderes da União Nacional e dois empresários com ligações extremistas. Os nomes no centro das investigações ao partido de Le Pen

Na passada segunda-feira, a Procuradoria Europeia confirmou a abertura de uma investigação a uma série de partidos europeus que pertenceram à família Identidade e Democracia, entre os quais se conta o francês União Nacional (RN na sigla em francês): os partidos são suspeitos de terem utilizado fundos europeus em doações e contratos “irregulares” a aliados políticos nos seus países de origem. Dois dias depois, a sede do partido de Marine Le Pen em Paris era alvo de buscas pelas autoridades francesas, no âmbito de uma investigação aberta no verão do ano passado. Desta vez, estava em causa o financiamento ilícito de várias campanhas eleitorais do partido da direita radical.

Jordan Bardella, presidente da RN, apressou-se a classificar a segunda investigação como “uma nova operação de assédio”. “Nunca um partido de oposição sofreu ataques tão implacáveis ​​durante a Quinta República”, criticou, nas redes sociais. Já Marine Le Pen classificou a operação como “escandalosa” e afirmou que recolher todos os documentos sobre campanhas eleitorais “representa um problema democrático”. Afinal, esta está longe de ser a primeira vez que o partido se vê a braços com a justiça. Ainda em março deste ano, a líder foi condenada num outro caso de desvio de fundos europeus e impedida de se recandidatar a cargos públicos. Recuando ainda mais no tempo, é possível chegar a 2012, quando o partido foi acusado de fraude contra o Estado na aquisição de “kits de campanha” para as eleições legislativas desse ano.

A União Nacional não é única coisa que estas investigações têm em comum.Uma e outra vez nas investigações criminais ao financiamento do partido aparecem dois nomes: Frédéric Chatillon e Axel Loustau. As duas investigações que marcaram esta semana não são exceção e voltam a trazer à baila as “conexões GUD“. O termo é utilizado pelos media franceses para ilustrar as relações entre os políticos da direita radical e antigos membros do Grupo União e Defesa (GUD), uma organização estudantil francesa de extrema-direita fundada na década de 1960 e muito ativa em demonstrações violentas no final do século XX, que Châtillon liderou e Loustau integrou.

A ligação entre as quatro figuras tem duas vertentes: pessoal e profissional. Ao longo dos anos, a União Nacional procurou distanciar-se na vertente pessoal, uma estratégia iniciada por Marine Le Pen quando assumiu a direção do partido em 2011 e a que Jordan Bardella deu continuidade a partir de 2022 — uma tendência de normalização do partido que também se verificou noutras dimensões. Os dois líderes também procuraram pôr fim às relações profissionais, mas as repetidas investigações judiciais continuam a expor ligações — algumas mais antigas, outras mais recentes — com Chatillon, Loustau e outras muito pessoas próximas dos dois empresários.