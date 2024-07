"Se Bardella vencer, a verdadeira primeira-ministra será Le Pen." Entrevista a Pierre-Stéphane Fort, biógrafo do candidato a PM

Não é, porém, uma substituição de Marine Le Pen. Pierre-Stèphane Fort é claro na sua ideia de que a filha de Jean-Marie Le Pen continua a ser a força motriz do partido e aquela que tomará verdadeiramente as decisões caso Bardella chegue ao Palácio do Matignon (residência oficial do primeiro-ministro). “Bardella não toma nenhuma decisão importante sem falar com Marine. Não é uma questão de ‘Estou a informá-la de que vou fazer isto.’ É antes ‘O que acha?’. Sim, o nome será Bardella. Mas ele continuará a ser apenas a ferramenta de Le Pen“, afirma Fort numa longa entrevista concedida ao Observador, no centro de Paris.

Ao longo de toda a conversa, o jornalista tenta escudar-se no muito material documental e de entrevistas que recolheu para sustentar a ideia de que a União Nacional (UN) continua a ser um partido muito semelhante à antiga Frente Nacional, mantendo no seu seio colaboradores antissemitas e adeptos da violência. Relembra que o poder de compra e a imigração são as atuais prioridades dos franceses e como o partido foi hábil a explorar isso. Deixa críticas a Emmanuel Macron, cuja atitude de “Júpiter” diz ter contribuído para criar uma raiva generalizada entre os franceses, e também à França Insubmissa de Jéan-Luc Melénchon, que diz ter cristalizado o seu discurso apenas na questão israelo-palestiniana.

Mas explica também porque considera que Bardella é um sucesso de comunicação, criado e treinado pelo partido. Um sucesso que também se deve em parte ao próprio, pelas relações de proximidade que criou com pessoas íntimas de Marine Le Pen, tornando-se parte efetiva “da família”. O que pensa, porém, verdadeiramente Jordan Bardella? “Ele tem vários rostos. Bardella é um camaleão. É difícil saber o que se passa realmente na sua cabeça, mas temos que nos apoiar no que foi o seu percurso e nas suas propostas”, afirma o investigador. Percurso que, em toda a linha, é semelhante às velhas bandeiras do partido da extrema-direita francesa. Mesmo que apresentado numa nova embalagem, mais mainstream.

Um jovem de família remediada que estudou num colégio privado e teve carro e apartamento aos 20 anos. A narrativa criada pela UN que “apagou metade da vida de Bardella”

A tese do seu livro é a de que Jordan Bardella é uma criatura feita por Marine Le Pen. Há quanto tempo crê que esse trabalho começou e porquê? O que viu ela em Bardella?

Marine Le Pen conheceu Jordan Bardella em setembro de 2017. E percebeu muito rapidamente o interesse eleitoral que ele tinha para ela, porque era o oposto dela. Ela é da grande burguesia, é milionária, é advogada, cresceu no luxo, em Montretout [castelo em que chegou a viver a família Le Pen]. Jordan Bardella é exatamente o oposto. Ele é jovem e chama-se Jordan — Jordan é um nome em França que tem uma conotação, está ligado às classes mais populares durante a década de 90. E Bardella é um nome com conotações italianas, aos imigrantes italianos. Ele cresceu em Saint-Denis, numa família bastante modesta, embora haja nuances neste storytelling. Ele é jovem, é bonito, apresenta-se bem. Não tem excessos racistas ou de outro género. Sempre esteve ali e prestou atenção a isto. E ela compreendeu que ele poderia encarnar esta “desdiabolização” e permitir-lhe chegar a um eleitorado que ainda não tinha conseguido alcançar: os jovens, as mulheres, os habitantes das grandes metrópoles e dos banlieus e talvez também um eleitorado um pouco mais moderado, como a direita republicana mais à direita. Ela percebe isso muito cedo. Um dos arquitetos de Jordan Bardella chama-se Jean-Lin Lacapelle. É um quadro da União Nacional há mais de 30 anos e é ex-diretor comercial da L’Oréal, o seu trabalho antes era vender batons e rímel.

Ou seja, houve aqui um papel do marketing?

Sim. Ele vê a política como um super-negócio, ele próprio já o disse em artigos. Para ele, o programa da União Nacional é um produto para ser vendido aos eleitores-consumidores. E, portanto, ela vê Bardella e percebe que pode criar ali um produto para ser vendido. Alguém que pode transformar num objeto de marketing para vender o produto — ou seja, as propostas da UN. Então, a partir de 2018, Jean-Lin Lacapelle e Marine Le Pen pegam na mão de Bardella e contratam media coaches, em particular Pascal Humeau, que é pago a preço de ouro. Pascal Humeau treina Bardella durante quatro anos para fazer dele o “campeão da comunicação”, usando as suas palavras, que hoje conhecemos. Entrevistei-o para o livro e ele disse-me: “A primeira missão que me foi confiada por Marine Le Pen era a de criar ‘um facho simpático”.