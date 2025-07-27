Dos ecrãs gigantes aos vídeos virais: quando vamos a um concerto, podemos não querer ser filmados?

Se a entidade organizadora não for explícita quanto ao uso que pretende fazer das imagens captadas, “as pessoas podem apresentar uma queixa junto da CNPD ou mesmo recorrer aos tribunais para serem indemnizados pelos danos sofridos em resultado do tratamento dos seus dados pessoais em incumprimento do estabelecido no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD)”.

Caso a promotora do evento informe os participantes de que o espetáculo será gravado, mas não explique para que fins, os espectadores poderão contestar e fazer uma queixa se não concordarem com o uso da sua imagem.

“Sendo estabelecido um contrato entre o promotor do espetáculo e o titular do bilhete, poderia supor-se que a imagem da pessoa era tratada no âmbito desse contrato celebrado. Sucede, contudo, que o contrato celebrado consiste apenas na disponibilização do espetáculo mediante o pagamento do preço. O que implica que a utilização da imagem da pessoa que assiste ao espetáculo, para qualquer finalidade, teria sempre de ter por base o seu consentimento, que não se pode presumir e que terá sempre de ser dado mediante um ato positivo do titular de dados pessoais. O consentimento, para ser tido como válido pelo RGPD, terá de ser solicitado pelo promotor do espetáculo ao titular de dados de forma clara e transparente, especificando as finalidades a que se destina. Se a base de licitude for o contrato celebrado, aquando da compra do bilhete, então importa que o bilhete tenha o máximo de informação possível relativamente às operações de tratamento de dados pessoais que se prevê poderem vir a ser realizadas pelo promotor. Sou do parecer que a mera titularidade de um bilhete não permite a utilização da imagem do seu titular.”

Por outro lado, se a promotora de um evento for clara, transparente e explícita sobre as imagens que irá captar — e como serão usadas, seja para a transmissão no próprio evento, nos ecrãs gigantes, ou, por exemplo, para uma transmissão televisiva posterior — a pessoa que compra o bilhete está a dar o seu consentimento e a ceder os seus direitos de imagem automaticamente. Apesar de o RGPD prever que qualquer pessoa pode retirar o seu consentimento mesmo que já o tenha dado anteriormente, nestes casos “a base de licitude passa a ser o contrato celebrado e não o consentimento”.

“Pelo que um espetáculo que venha a ser gravado e vendido para qualquer outra plataforma de difusão deve ter essa mesma menção no bilhete e se possível até ter tal informação na própria promoção do espetáculo. Com essa informação dada de modo claro, especificamente para as finalidades de recolha de imagens e comercialização do espetáculo, e transparente, pelo promotor, previamente à aquisição do bilhete, o titular dos dados cede os seus direitos de imagem no âmbito da sua presença naquele espetáculo e posterior utilização comercial do mesmo pelo promotor.”

Outro advogado contactado pelo Observador, Nuno Lima Luz, evoca ainda o artigo 79.º do Código Civil, que esclarece que “o retrato de uma pessoa não pode ser exposto, reproduzido ou lançado no comércio sem o consentimento dela”, além de que não pode “ser reproduzido, exposto ou lançado no comércio, se do facto resultar prejuízo para a honra, reputação ou simples decoro da pessoa retratada”.

O especialista sublinha que “depende muito do caso concreto e da análise subjetiva”, mas concorda que os participantes em eventos “podem contestar” o uso da sua imagem caso não tenha havido “informação prévia” ou se considerarem que ficaram retratados “de uma qualquer maneira indevida”. “O próprio bilhete ou os termos e condições de quando se adquire o ingresso estabelece uma relação contratual com a pessoa, que aceita que a sua imagem pode ser usada naquele contexto previsto. Se nada for dito, existe margem para depois contestar e discutir essa captação e posterior divulgação ou utilização comercial dessas imagens.”