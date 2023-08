“O nosso mundo precisa urgentemente de uma economia diferente. Aquela que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a destrua.” As palavras são do Papa Francisco. Foram ditas em 2019. No momento em que “entregou” o desenvolvimento da Economia de Francisco aos jovens.

Economia de Francisco é a Economia de Francisco de Assis, não do Papa Francisco. E os seus princípios estavam lançados há muito, mas hoje em dia já tem “uma marca muito importante do Papa Francisco”, admite José Fonseca Pires, licenciado em Medicina e professor da AESE, responsável pela área de comportamento humano da instituição e diretor do PADIS – Programa de Alta Direção de Instituições de Saúde. Ainda assim, este professor recorda que a Economia de Francisco vem de trás. É uma continuidade de papas anteriores, chegando ao tempo de Leão XIII, que liderou a Igreja Católica até ao início do século XX.

Luís Cabral, professor da NYU Stern e da AESE, lembrou isso mesmo numa palestra que deu em 2020, referindo o Papa Francisco é mais enfático na forma como se refere a esta linha de pensamento. “Há quatro princípios que não são novos, mas que têm sido apresentados de uma forma diferente. A ideia de que o mercado é um instrumento e não um fim em si, não uma ideologia; a ideia de que o consumismo é um problema que há que resolver e que é exacerbado pela economia de mercado; que o crescimento económico não é a solução para a pobreza; e o lucro não é o único objetivo da atividade empresarial.” Princípios que são apresentados “de alguma forma mais nova pelo Papa Francisco”.

