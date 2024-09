Efacec. Nacionalização falhou objetivos e pode custar mais 80 milhões (para lá dos 484 milhões que já custou)

Foi uma das últimas decisões económicas do Governo de António Costa e o processo ia na rota da criação de uma comissão parlamentar de inquérito quando o então primeiro-ministro se demitiu às mãos da Operação Influencer. A crise política e o vazio que se seguiram colocaram a fiscalização à Efacec num limbo. Surgiram entretanto outras polémicas que desviaram as atenções dos partidos — como o caso das gémeas e a internacionalização da Santa Casa, que foram privilegiadas para a constituição de inquéritos no Parlamento. Mas nem tudo está ainda contado na nacionalização e posterior privatização da Efacec.

O Tribunal de Contas (TdC) está a concluir uma auditoria pedida pela Assembleia da República quando a empresa era ainda detida pelo Estado. Esta auditoria abrange também a avaliação da venda ao Fundo Mutares, concretizada entretanto. Segundo a documentação preliminar da auditoria, que passou pela fase de contraditório, o trabalho já realizado quantificou um financiamento público de 484 milhões de euros até à privatização, concluída em outubro de 2023. E que pode ainda ultrapassar os 500 milhões de euros. Há também potencial de ganho para o Estado numa nova venda da Efacec, mas a avaliação feita na versão preliminar da auditoria, sabe o Observador, é a de que a nacionalização da empresa industrial do norte não cumpriu nenhum dos objetivos iniciais.

A grande fatia dos apoios financeiros, no montante de 445 milhões de euros, foi realizada através da holding estatal Parpública, havendo mais 35 milhões de euros do Banco Português do Fomento. No caso da Parpública, conforme foi referido pelo anterior Governo quando decidiu entregar a Efacec ao fundo alemão Mutares, havia 200 milhões de euros de suprimentos, a que acresciam 231 milhões de euros colocados no fecho da operação — 201 milhões de capital e 30 milhões para fazer face a eventuais contingências em balanço na altura da venda. Haverá ainda um valor de 4 milhões gastos no processo de venda (entre avaliações e assessorias), segundo contabiliza o Tribunal de Contas na documentação preliminar da auditoria à Efacec, apurou o Observador. E ainda um montante referente a juros de suprimentos, que, aliás, estão em litígio entre a Parpública e a Direção Geral do Tesouro e Finanças.

Nem todos estes valores eram conhecidos até ao momento. Mas há mais. É que há o risco de a fatura vir a subir, avisa o Tribunal de Contas. E de aumentar 80 milhões de euros, chegando aos 564 milhões, por conta das responsabilidades contingentes assumidas pela Parpública na venda à Mutares da Efacec.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este risco mereceu uma ênfase na certificação legal de contas da holding estatal de 2023. Estas potenciais responsabilidades, referidas no relatório preliminar do TdC ,”incluem eventuais desvios financeiros em projetos, bem como potenciais valores decorrentes de processos judiciais desfavoráveis à Efacec e anteriores a 31 de outubro de 2023 (data da assinatura do contrato com a Mutares)”, pode ler-se na certificação das contas do ano passado.

As contas da Parpública só foram conhecidas na sexta-feira passada (ainda sem a certificação do auditor, que só foi tornada pública esta segunda-feira), uma semana depois de a administração da holding ter sido demitida pelo Governo sem justificação.

A auditoria sinaliza ainda, sabe o Observador, que o acionista minoritário — MGI Capital (que reúne os antigos acionistas da Efacec, a José de Mello e a Têxteis Manuel Gonçalves) que não acompanhou o Estado no apoio financeiro à Efacec, nem gastou dinheiro com a sua venda — poderá ter as suas responsabilidades contingentes reembolsadas pelo Estado, isto considerando os termos do contrato assinado com o fundo alemão.

Questionada pelo Observador, fonte oficial do Tribunal de Contas refere que a “auditoria sobre o financiamento público da Efacec, na sequência de pedido da Assembleia da República, encontra-se em fase de anteprojeto de relatório”. E nada acrescenta sobre as informações que constarão da mesma,

O contrato para a venda da Efacec foi assinado pelo Estado com a Mutares em outubro do ano passado e na altura admitia-se que a operação de nacionalização teria custado cerca de 400 milhões de euros ao Estado.

O grosso dos apoios do Estado à Efacec foram realizados através da Parpública, mas um despacho de setembro de 2023 do secretário de Estado do Tesouro, à época João Nuno Mendes, determinou que a holding pública seria “ressarcida de todos os montantes suportados com o processo de privatização da Efacec, com o entendimento que deve abranger todos os apoios de tesouraria concedidos, desonerando a Parpública de qualquer responsabilidade”, é referido no relatório e contas de 2023 pela Parpública.

A empresa já foi ressarcida de 202 milhões de euros, mas quer também ser reembolsada dos juros incorridos pelos empréstimos de tesouraria à Efacec. E, por isso, reclamou o pagamento junto da Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF), que não concorda com essa leitura. “Considerando que a DGTF não reconhece parte da dívida, foi constituída uma perda por imparidade no montante de 7,7 milhões de euros”, diz a Parpública no relatório anual.

No âmbito da venda à Mutares, o Governo anunciou, então, que tinham sido libertadas garantias prestadas à Efacec num valor de 72 milhões de euros.