Em Valência choveu em poucas horas tanto como num ano. O que acontecia se chovesse assim em Lisboa?

No nosso país, as zonas mais propícias são precisamente as costas a sul, visto que as massas de água quente são a fonte de energia que alimenta este tipo de tempestades. O climatologista Carlos da Câmara nota contudo que cidades como Lisboa, Porto, Coimbra, onde são típicas as cheias por causa do Mondego, ou o Águeda, que também tem inundações frequentes, seriam algumas das que podem estar mais em perigo. Também Ponte da Barca, Caminha ou Ponte de Lima são candidatas a vir a sofrer com este tipo de tempestades.

O climatologista diz também que com as alterações climáticas estes fenómenos, sejam eles gotas frias ou outros que criem chuvas intensas, se vão tornar mais frequentes. Passando a uma comparação, usa o exemplo do jogo de dados viciados para sair determinado número — imagine-se o seis — com mais frequência. “Se eu atirar um dado e sair um seis não vou dizer que é por causa dos dados que está viciado. O que estou a dizer é que se o uso, a probabilidade de acontecer será maior”, diz. Com as mudanças climáticas não é muito diferente, já que potenciam o aquecimento dos oceanos e mares, como o Mediterrâneo, que tem estado “extremamente quente”. “É viciar os dados quando comparamos com a situação há 50 anos”, aponta.

O que acontecia se chovesse em Portugal tanto como em Valência?

A Comunidade Valenciana foi de longe a mais afetada pela gota fria. Mais de 360 mil pessoas não tinham esta quinta-feira acesso a água potável na região, onde até uma prisão serviu de refúgio às populações mais atingidas. As notícias de que em alguns municípios de Valência choveu tanto num dia como é normal chover num ano inteiro na região — os tais 500 mm — fizeram manchetes de jornais e abriram noticiários. O número é uma “brutalidade”, mas pode ser difícil de visualizar.