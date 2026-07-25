Emmys: destas 20 séries nomeadas, quais são as melhores para ver no verão?

É quase impossível ser um adulto funcional, com emprego e conhecimentos de Excel e newsletters da Segurança Social, e não sonhar com essa alarvidade da nossa infância que eram as férias grandes. Três meses de puro ócio, até fartar — que achamos agora que não aproveitámos e agradecemos que chegue, já que presentemente temos de discutir até à náusea com a Leandra dos Recursos Humanos se podemos tirar a segunda quinzena de agosto inteira.

Por isso, vivemos com as “férias grandes” possíveis, versão downsizing, com muito menos dias que passam à velocidade de um TGV asiático. Relaxar a ver uma série tem de ser tempo bem empregue, por ser escasso. Resolvemos ajudar na altura da escolha: pegámos nas séries nomeadas para os Emmy (nas categorias Drama, Comédia e Limitada) e decretámos quais valem a pena trocar por umas horas de praia.

CATEGORIA: DRAMAS

“A Diplomata”

Netflix