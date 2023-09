[Este é o artigo final de uma série de três sobre contradições, equívocos e perversões no mundo do ensino superior e da investigação – o primeiro pode ser lido aqui, o segundo neste link]

A universidade faz alguma coisa por quem a frequenta?

No espaço público português presume-se, sem qualquer vacilação ou reserva, que o ensino superior é inerentemente benéfico para os estudantes e para o país e que, portanto, é desejável que todos os portugueses, independentemente das suas capacidades intelectuais, das suas inclinações e do seu empenho, obtenham pelo menos o grau de licenciado – como se depreende do regozijo do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior pela diminuição da percentagem de candidatos ao ensino superior que não obtêm colocação. Assim sendo, ninguém, seja onde for que se situe no espectro político, se atreve a perguntar “a universidade faz alguma coisa por quem a frequenta?”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.