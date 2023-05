Nunca como em 2023 as “guerras culturais” nos EUA foram tão intensas, com os sectores mais progressistas e mais conservadores da sociedade engalfinhados em azedas querelas em torno da existência (ou não) de “racismo estrutural”; da presença de estátuas em lugares públicos que representem figuras históricas com vínculos à escravatura ou à opressão; da educação sexual no ensino básico e secundário; do domínio do “cis-heteropatriarcado branco” nos lugares de topo do Estado, das empresas e das instituições; da introdução de quotas raciais e de género e outras medidas para corrigir essa prevalência; da vigilância apertada da linguagem usada no espaço público; dos direitos e prerrogativas de quem que não se identifica com o sexo biológico com que nasceu; ou do “cancelamento” sistemático de indivíduos, marcas, empresas ou instituições que expressem ideias vistas como ofensivas por alguns grupos.

Estas “guerras”, que começaram nos EUA, têm vindo a alastrar pelo mundo ocidental e, nos anos mais recentes, começaram a perturbar a usual modorra portuguesa, pelo que é muito oportuna a edição por cá de The closing of the American mind: How higher education has failed democracy and impoverished the souls of today’s students (1987), do filósofo americano Allan Bloom (1930-1992), com o título A destruição do espírito americano: Como o ensino superior defraudou a democracia e empobreceu os espíritos dos alunos de hoje. A tradução é de Maria José Batista e o livro faz parte da meritória colecção “Os Livros Não Se Rendem”, da Guerra & Paz, consagrada a “grandes ensaios da história, filosofia e economia, nunca antes publicados em Portugal” e cujo livro inaugural foi O crisântemo e a espada, de Ruth Benedict (ver Dos samurai aos pokémon: De que é feita a identidade japonesa?).

Se a multiplicação do número de canais de televisão e de televisores em cada lar já favorecera que cada membro da família se isolasse dos outros e se consagrasse à sua esfera de interesses, o smartphone com acesso à World Wide Web envolve cada indivíduo numa “bolha de realidade” absolutamente exclusiva. A família pode estar sentada à mesa para uma refeição, ou a desfrutar de um dia na praia, mas o smartphone permite que todos se ignorem mutuamente durante a maior parte do tempo. Por outro lado, um dos efeitos da imersão permanente num avassalador caudal de “novidades” é o aumento da taxa de renovação das modas e a aceleração da obsolescência do conhecimento “tradicional”, o que, por sua vez, alarga o fosso entre gerações. É certo que, desde tempos imemoriais, sempre existiram desfasamentos e incompreensões entre gerações e que as inovações tecnológicas tenderam a produzir alterações na sociedade e no relacionamento intergeracional, mas o mundo nunca passou por uma mudança tecnológica tão rápida, abrangente, imersiva e poderosa como a que está associada aos smartphones e à Internet. Daqui resulta que o mundo dos pais e dos avós e dos professores se afigura aos jovens de hoje como absolutamente “pobre e desprezível”, pelo que eles não esperam que a família ou a escola tenham algo de apelativo e pertinente para lhes transmitir ou um conselho útil para lhes dar. Família e escola são, apenas, uma tremenda “seca” e urge regressar ao vídeojogo deixado em suspenso no computador ou averiguar que novos vídeos com outros miúdos a fazer estroinices foram “postados” no TikTok nos breves minutos que passaram desde a última vez que consultaram o smartphone.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.