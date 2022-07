Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao contrário de António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, Carlos Moedas não teve qualquer surpresa quando na quarta-feira o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, divulgou publicamente o despacho com o plano para o novo aeroporto de Lisboa. A 14 de junho, ambos estiveram juntos numa obra da responsabilidade do Governo e da autarquia e, à margem da cerimónia, Pedro Nuno Santos “explicou as linhas gerais” da sua solução a Carlos Moedas.

Agora que o processo voltou atrás, consequência da crise política, e que Luís Montenegro já lidera o PSD formalmente, Carlos Moedas, que é o número um da lista ao Conselho Nacional do partido, vem exigir um lugar à mesa nas conversas entre o Governo e o PSD para a solução final.

