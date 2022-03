Envenenamentos. A guerra silenciosa feita pela Rússia — e que Moscovo sempre negou

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Olhos vermelhos, lágrimas e pele das mãos e da cara a descamar. Estes são os sintomas que o oligarca russo Roman Abramovich e dois negociadores ucranianos, que têm participado nas reuniões entre Ucrânia e Rússia para tentar chegar a um entendimento sobre a guerra, terão apresentado. As suspeitas são de envenenamento, avançou o Wall Street Journal, e o bilionário poderá ter sido envenenado no início de março, em Kiev, durante uma das reuniões de negociação. O governo ucraniano desvalorizou, falou em “especulação” e a agência Reuters cita uma fonte norte-americana, que indica que o oligarca russo se terá sentido mal.

Mas as suspeitas de possível envenenamento apontam para um responsável — a Rússia. E, a confirmar-se, esta não é a primeira vez que Moscovo utiliza agentes tóxicos para colocar fim à vida daqueles que considera seus inimigos. Aliás, a Rússia foi o primeiro país a criar uma arma química: o novichok ou, em português, o recém-chegado. Esta substância terá sido usada na tentativa de envenenamento do opositor russo Alexei Navalny, mas nasceu na União Soviética.

As armas secretas russas para matar de forma silenciosa não ficam por aqui e há ainda o efeito das dioxinas ou do polónio-210 disfarçado no chá. E os últimos anos têm sido ricos em exemplos sobre a forma como a Rússia atua e como utiliza armas químicas para matar. Aliás, as duas investigadoras que analisaram durante quatro meses a tentativa de envenenamento de Navalny referiram que só uma organização estatal conseguiria ter acesso ao novichok e teria “o conhecimento necessário para manusear e desenvolver novas formas” desta substância. Este envenenamento “corresponde a uma tendência, observada há décadas, de assassínios ou tentativas de assassínio contra cidadãos russos e críticos do Governo, dentro ou fora do país”, acrescentaram.

Se Abramovich foi vítima de uma tentativa de envenenamento pelos russos, se foi um dano colateral de uma tentativa de atingir os negociadores ucranianos ou se houver, sequer, uma tentativa de envenenamento são ainda questões em aberto. Mas outros casos, de um passado mais ou menos recente, foram lançando suspeitas fortes de que, para a Rússia, essa é uma via válida para lidar com opositores e críticos do regime de Moscovo.

Alexander Litvinenko