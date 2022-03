Estas quatro famílias acolheram refugiados ucranianos nas suas próprias casas: “Como é que se diz que não? Estas pessoas vêm da guerra"

Desde que, no domingo passado, foram a Aveiro buscar as duas famílias, não têm tido mãos a medir: foi preciso instalá-las, conhecê-las e ajudá-las a regularizar a situação no país, com idas ao SEF, inscrições no agrupamento de escolas local e marcações de aulas online de Português. Pelo meio, mantiveram-se as obrigações de sempre, no trabalho e em casa, com o filho Luca, de 6 anos, a trocar os desenhos animados na televisão e os jogos no telemóvel por horas de brincadeira à antiga com Vira e Yukhym — “Apesar de não falarem a mesma língua, as crianças entenderam-se sozinhas, logo no primeiro dia”, conta Eliézer.

Através do inglês, as mães também, acrescenta Miriam, que garante que se identificou imediatamente com Hannah, psicóloga, seis anos mais nova. “A dinâmica cá em casa não se alterou, funcionamos de forma igual, muito educada, muito respeitosa, e os nossos feitios são muito idênticos”, descreve, para depois explicar como as duas mulheres deixaram a comunidade ecológica onde viviam em Mel’nyky, 240 quilómetros a sul de Kiev, para salvar os filhos da guerra iminente.

“As crianças não viram a guerra, não viram destruição. E nós não ligamos a televisão, portanto estão felizes, sentem-se acolhidas e brincam com alegria”, diz. “Mas a Hannah deixou lá o marido. Ele queria mesmo ficar. E a mãe dela ficou com ele para cuidar dos animais domésticos destas duas famílias. Viajaram três dias de autocarro até à fronteira com a Roménia, onde passaram duas noites e três dias num abrigo, e depois vieram de autocarro até Lisboa, cada um com uma mochila às costas.”