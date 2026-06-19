Só em 2025, as 11 Equipas de Apoio Psicossocial acompanharam mais de 6.500 doentes e mais de 8.100 familiares. No total, e desde o seu início, foram já apoiados, através do Programa, 38.576 doentes e 47.548 familiares, graças a estas equipas multidisciplinares que prestam apoio psicológico, social e espiritual, em complemento aos cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde. E os números não mentem. As avaliações efetuadas ao Programa revelam uma redução expressiva dos níveis de stress psicológico, ansiedade e depressão, bem como um aumento da sensação de tranquilidade e bem-estar. Em 2025, os dados revelam ainda que 80% dos doentes e familiares classificam o apoio recebido como muito ou extremamente útil. Para Bárbara Gomes, esta perceção subjetiva é bastante importante, uma vez que “em conjunto com dados mais objetivos sobre níveis de ansiedade e depressão, por exemplo, mostram que o Programa faz grande diferença para as pessoas a quem se dirige. Mostra que faz sentido continuar e crescer”.

Se é verdade que cada vez mais vai existindo conhecimento, e reconhecimento, desta visão mais humanizada dos cuidados paliativos, também é verdade que os desafios ainda vão surgindo pelo caminho. “As equipas do Programa fazem um trabalho extraordinário com ações de formação e sensibilização sobre o tema que ajudam a mudar mentalidades, mostrando que é fundamental atender a todas as dimensões humanas e saber chegar até às pessoas, nesta fase tão fundamental da sua vida. Porém, os desafios são múltiplos porque a sociedade vai envelhecendo, as doenças, nomeadamente as doenças crónicas, vão dominando cada vez mais e os recursos são escassos. Neste cenário de escalada de necessidades de cuidados de saúde, é estratégico priorizar os cuidados paliativos”.

Assim, é de olhos postos nestas necessidades que o Programa Humaniza continuará a traçar o seu caminho. Caminho esse que não é de agora e que não ficará por aqui. “Com impacto demonstrado, continuaremos determinados em complementar o apoio que já existe, de forma a melhor responder às necessidades das pessoas. Para que possam viver a vida da melhor forma possível até ao último instante. Apoiando as famílias durante o processo de doença e no luto”, acrescenta Bárbara Gomes.

Após um ano em que foi possível chegar a mais pessoas e continuar a fazer a diferença nas suas vidas, este é mais um ano de trabalho e de acompanhamento a quem mais precisa. Afinal, dignificar o fim de vida é possível e tem acontecido, dentro e fora de casa!