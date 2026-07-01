Arte que salva

O que começaram por ser pequenas sessões, de algumas horas, foram-se transformando numa atividade semanal, autónoma, para todos os residentes que queiram participar e que tenham alguma capacidade artística, ou não. Aqui, a vontade e a motivação são razão suficiente para entrar. “A ideia é ser um espaço livre, aberto, muito de autogestão. Isto é, a gestão dos horários, as vindas, é tudo articulado com as equipas de referência, obviamente, e através do Plano Individual de Intervenção (PII) que costumamos ter para quem reside aqui no Instituto. Mas o objetivo era dar esta liberdade – até por estarmos a trabalhar num terreno de criatividade – e não estabelecer horários muito fixos, presenças muito rígidas, porque isso podia não funcionar”, explica-nos Raquel, reforçando ainda: “Acima de tudo, é um atelier que funciona para a vertente artística individual, mas muito em conjunto. Há um trabalho colaborativo. Estabelecem-se relações humanas e acho que esta é uma das grandes forças, eles/elas sentirem-se parte, parte de um projeto comum. Aqui, as pessoas identificam-se como autores”.

O trabalho desenvolvido pelo atelier não se fica pelas sessões semanais. As parcerias que se têm estabelecido, as residências artísticas que acontecem com artistas de vários pontos do mundo, como foi o caso da Slash Arts, a Carpe Diem, o Centro Português de Serigrafia, o Teatro Efémero, ou a P28, entre outras, são um exemplo da vontade de promover colaboração, trazendo mais conhecimento, novas experiências e levando o trabalho dos artistas para além daquelas portas. “Gosto de pensar no internamento enquanto espaço de cultura. Se a pessoa tem de estar num determinado lugar, então o que é que esse lugar lhe pode dar? E a via da cultura e da arte é muito importante, porque expande imensas possibilidades, alarga os horizontes, não anula. Acresce que através destes projetos também se combate o estigma. Por outro lado, esta participação em práticas artísticas, seja de um ponto de vista mais observacional, ou de uma forma mais ativa, traz benefícios para a saúde”. E para Raquel Pedro, o facto de o atelier existir no contexto do ISJD-Telhal não é indiferente e não deve ser ignorado. Se o contexto terapêutico existe, e é importante, é-lo, em igual medida, dignificar o trabalho de cada um, potenciando-o. “Há aqui um património construído por aqueles e aquelas que passaram por cá e que é, em termos de dignidade, importante ser preservado. Precisamos de pensar as questões da propriedade intelectual para conservar e mostrar o trabalho que aqui é feito. E, neste ponto, temos tido uma ajuda preciosa da investigadora Stefanie Franco”.