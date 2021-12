Farmácias receberam meio milhão de autotestes. “Os antigénios dão uma falsa sensação de segurança”, diz Germano de Sousa

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se está com sintomas de Covid-19 — uma tosse, um espirro persistente — e está nos primeiros cinco dias dessa sintomatologia, o médico Germano de Sousa não tem dúvidas. “Faça um teste rápido de antigénio, feito por um profissional, e se estiver negativo, com certeza não será Covid, será outra coisa”, diz o antigo bastonário dos Médicos ao Observador. Se estiver positivo, deve fazer um PCR para confirmar o diagnóstico. Mas as certezas que os testes rápidos lhe dão, acabam por aí.

Esta sexta-feira, a ministra da Saúde avisou que todos temos de estar preparados para fazer mais: mais testes, mais vacinação, mais controlo de fronteiras, face ao crescimento da variante Ómicron. Mas serão os testes rápidos, cada vez mais usados antes de festas, eventos ou simples encontros de amigos suficientes?

“Os testes de antígenio não são infalíveis e criam uma falsa sensação de segurança”, acrescenta Germano de Sousa, proprietário de uma das maiores redes de análises laboratoriais do país. Desenvolvidos para encontrar proteínas específicas do agente infeccioso, os testes antigénios recolhem uma amostra de produto (exsudado) através do nariz (até à nasofaringe) com a ajuda de uma zaragatoa.

Esse exsudado da nasofaringe é testado numa cassete, sem necessidade de recorrer a um laboratório. “Estes testes têm menos sensibilidade e tem de haver uma concentração muito elevada de vírus para dar positivo. Se a concentração viral for baixa, se a infeção começou há pouco tempo, é possível que dê negativo”, argumenta Germano de Sousa.

“Um antigénio negativo não nos descansa”, muito menos se for feito pelo próprio em casa. “Pôr uma zaragatoa na narina serve de muito pouco, a sensibilidade é diminuta.” Já o PCR, afirma Germano de Sousa, é uma técnica muito sensível, que serve para detetar todo o tipo de agente infeccioso, desde que esteja preparado para isso.

Na última quinta-feira, por todo o país, os seus laboratórios fizeram cerca de 6 mil testes (em Portugal nunca se fizeram aliás tantos testes durante a pandemia como no último mês). A taxa de positividade dos PCR foi de cerca de 8%, os antigénios de 1,2%.

