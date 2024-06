Frei Bento Domingues. "As mulheres são mais de metade da Igreja e inventou-se essa história de que não podem ser ordenadas"

A dois meses de completar 90 anos, o frade dominicano Bento Domingues continua a ser uma das vozes essenciais da Teologia em Portugal. Há mais de trinta que escreve semanalmente no Público e nunca se inibiu de expressar opiniões em contracorrente com a hierarquia da Igreja. Defende que a Teologia não pode limitar-se aos corredores das universidades católicas — devem ser todos os crentes a tomar conta da Teologia e a fazer parte desse caminho intelectual de busca do sentido, em diálogo com todas as sensibilidades, sem respostas doutrinais fechadas —, pelo que faz das suas crónicas de jornal um espaço de produção teológica permanente.

No mês passado, a Temas e Debates publicou Fora do Diálogo não há Salvação, livro que reúne mais de duas dezenas dos seus textos publicados entre 1976 e 2020 nas edições do Centro de Reflexão Cristã (CRC) — associação civil que o próprio Frei Bento ajudou a fundar em 1975 para promover o estudo livre da Teologia por parte de católicos e não-católicos, crentes e não-crentes, clérigos e leigos, sem as limitações e constrangimentos das instituições oficiais da Igreja.

Em entrevista ao Observador a propósito do lançamento do livro, no Convento de São Domingos, em Lisboa, onde vive, Frei Bento Domingues fala do seu pensamento teológico, desenvolvido ao longo de décadas de estudo, e posiciona-se frontalmente contra as respostas fechadas de uma Teologia imposta a partir de uma elite académica. Para o dominicano, o problema do atual Catecismo da Igreja Católica — documento que, na prática, institucionalizou como doutrina da Igreja o pensamento teológico de Joseph Ratzinger — é justamente a falta de confronto com a realidade humana.

“A Teologia tem de viver sempre contextualizada. Estou a refletir com quem e para quem?”, pergunta. Dá como exemplo a questão das mulheres na Igreja e não hesita em classificar como “absurda” a atitude do Papa João Paulo II, que na década de 1990 quis encerrar definitivamente o tema da ordenação das mulheres, declarando que seria impossível qualquer avanço nesse tema. Frei Bento discorda, lamenta que se tenha “inventado” essa proibição, defende que ela seja abertamente debatida na Igreja e aplaude Francisco por consultar “correntes de Teologia feminista”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao mesmo tempo, lamenta também o “vazio teológico” que se viveu depois do Concílio Vaticano II: após uma geração de grandes teólogos no século XX, a Teologia perdeu fôlego e converteu-se na citação de documentos doutrinais ou declarações do Concílio, sem espaço para o debate e a oposição de ideias. Frei Bento lastima mesmo que, na Teologia do século XX, se tenha andado “para trás” com Joseph Ratzinger, o teólogo que, quando foi colocado por João Paulo II na liderança da Congregação para a Doutrina da Fé, “condenava tudo”, contribuindo para secar outras perspetivas teológicas e mantendo apenas a sua corrente. “Há uma arrogância teológica que detesto”, diz mesmo: “Nós não somos donos de Deus.”

Frei Bento Domingues, com um longo percurso de reflexão sobre a realidade da Igreja Católica em Portugal nos anos depois do 25 de Abril (e ele próprio envolvido na luta contra o Estado Novo) fala ainda sobre o Portugal católico contemporâneo, diz-se cético quanto às profecias do fim da religião e mostra-se preocupado com o crescimento de perspetivas políticas que assentam na exclusão do outro.