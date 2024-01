É a primeira manifestação em que participa e teve a sorte de estar num lugar com vista privilegiada sobre a enorme mancha humana. Madalena, de dois anos, segue às cavalitas do pai, agente da Polícia de Segurança Pública (PSP), na marcha em direção à Assembleia da República (AR). Ouve com entusiasmo os muitos apitos que acompanham os passos dos milhares que deixam o Largo do Carmo, no centro de Lisboa, e acompanha a melodia do hino nacional que vai sendo entoado pelas ruas. No fundo, esta luta também é para ela.

“Isto é essencialmente por eles. Eles é que são o nosso futuro. Quando afetam as condições de trabalho dos pais, obviamente que também prejudicam a educação dos filhos”, conta ao Observador a mãe, Milene.

Milene também é uma estreante no protesto que Pedro Costa moveu, a 7 de janeiro, quando escreveu uma carta aberta e gravou um vídeo a anunciar que, a partir desse dia, ia dormir para a frente da AR. “Ele fez o que muitos queriam fazer, mas não tinham coragem. Ainda bem que depois o seguiram. Enquanto família, temos muito a agradecer-lhe”, admite.

