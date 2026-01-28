Go Charge, do grupo Salvador Caetano, prepara entrada em Espanha onde admite aquisições para acelerar expansão

Final de 2022. No seio do grupo Salvador Caetano nascia a Go Charge, a pensar na mobilidade elétrica. O grupo do Norte tem várias representações em Portugal de marcas de automóveis, muitas a dar cartas no segmento elétrico. BYD, Farizon, Xpeng, Voyah, Dongfeng são algumas das marcas chineses sob sua alçada, às quais se juntam a Toyota, Lexus, Nissan, Honda e Hyundai. A Go Charge nasceu, assim, para “ajudar” o grupo Salvador Caetano a “vender mais carros elétricos”, fundando uma empresa para soluções de carregamentos que tem um plano de expansão ambicioso e que, em 2026, passa por “aterrar” em Espanha.

Ricardo Soares, diretor geral da Go Charge, não esconde o propósito da empresa: “O nosso propósito é incrementar a quota de mercado do grupo Salvador Caetano no mercado dos veículos elétricos”.

A transição de carros a combustão para elétricos tem resistência em particular devido aos carregamentos e à autonomia dos automóveis. “Quisemos criar uma entidade com uma solução que possa dar ao cliente tranquilidade”, realça ao Observador Ricardo Soares, assumindo que “não vamos aumentar a autonomia do carro nem tirar a ansiedade [o chamado range anxiety], mas quisemos dar aos nossos clientes, quando compram um carro elétrico no Grupo Salvador Caetano, uma forma de carregar na rede pública através de uma aplicação de carregamento — que permite ao cliente, assim que sai com o carro novo, poder carregá-lo — e também uma solução de carregamento, através da instalação de postos de carregamento em casa ou na empresa”.

Para o gestor, “é indispensável que exista uma rede privada, porque entendemos que, com o crescimento do parque automóvel, a rede pública, por muito boa vontade dos players, não vai ter capacidade per si de responder a toda a necessidade de carregamento”. A rede privada funcionará, assim, de “suporte a trabalhar em complementaridade com a rede em locais públicos”.

Se a Go Charge foi criada a pensar naqueles que compravam carros elétricos na Salvador Caetano passou, entretanto, para lá desse universo. Neste momento, diz ao Observador Ricardo Soares, mais de metade dos clientes já não têm relação com o grupo, nomeando clientes como a Delta Cafés, Media Capital ou Taylor Fladgate. A empresa terá fechado 2025 com 1.300 carregadores vendidos, 500 dos quais instalados em particulares.

“Rapidamente entendemos que havia um mercado para a Go Charge trabalhar de forma independente do grupo e trabalhar diretamente com as empresas e com os clientes que não compram carros ao grupo, através da instalação de postos de carregamento como fornecedor de soluções de mobilidade elétrica e, até, numa fase posterior como fornecedor de soluções de transição energética”.