Guerra cibernética. A guerra silenciosa que a televisão não pode mostrar, mas que já preocupa os EUA

Enquanto as tropas russas avançam em terreno ucraniano com artilharia pesada, há uma guerra invisível em várias frentes que ninguém vê e que usa outro tipo de armas: as cibernéticas. Uma guerra que se arrasta há anos por um território bem mais amplo e que agora está a preocupar os países que aplicaram sanções à Rússia, sobretudo os Estados Unidos — que já lançaram um alerta no país.

O Departamento de Segurança Nacional (DS) norte-americano avisou todos os departamentos do Governo, dos maiores aos mais pequenos, para terem especial atenção às vulnerabilidade dos seus sistemas e melhorarem a sua resistência física e digital. Melindrados com um passado não muito longínquo de ataques que os serviços secretos atribuíram aos russos, os Estados Unidos admitem que, “embora não existam ameaças neste momento”, o DSN está a tomar “medidas apropriadas para garantir que os esforços federais sejam coordenados, se necessário”, lê-se num comunicado citado pelo El Mundo.

As autoridades advertem mesmo para possíveis ataques informáticos por parte dos russos contra empresas ou infraestruturas do país, embora o Presidente Joe Biden já tenha garantido que Washington está preparada para responder a possíveis ataques digitais, — depois de esta quinta-feira ter respondido à invasão da Ucrânia com sanções contra cinco entidades financeiras russas, entre elas dos maiores bancos do país, o Sberbank e o VTB, assim como contra oligarcas próximos do Kremlin, como Ígor Sechin, o presidente da Rosneft, a maior petrolífera do país. Biden anunciou também restrições às exportações de alta tecnologia para debilitar os setores estratégicos e militares russos.

Um ataque a uma empresa que atingiu 18 mil clientes

Alguns dos maiores ataques contra estruturas norte-americanas nos últimos dois anos têm, segundo os norte-americanos, as mãos de hackers russos. Na lista está o ataque à SolarWinds, como recorda a Business Insider, que levou ao encerramento de um dos maiores oleodutos de combustível americanos por vários dias. Houve ainda um ataque a um dos maiores produtores de carne do mundo, a multinacional JBS.

Quem atacou o sistema atingiu os 18 mil clientes que usavam o software daquela empresa de tecnologia, uma rede chamada Orion — foi atacada ao longo de nove meses de 2020, até ser detetado. Entre os clientes afetados estão empresas como a Microsoft e a Malwarebytes, órgãos do governo dos EUA, como o Departamento de Justiça, o Departamento de Energia, a National Nuclear Security Administration (NNSA) — responsável pelo arsenal de armas nucleares dos EUA –, a Federal Energy Regulatory Commission (FERC), os laboratórios nacionais de Sandia e Los Alamos no Novo México e em Washington, o Office of Secure Transportation na NNSA e o Richland Field Office do DoE.

O presidente da Microsoft, Brad Smith, considerou mesmo numa entrevista à CBS, que o ataque à SolarWinds foi o “maior e mais sofisticado ataque que o mundo já viu”.