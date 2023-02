O número de profissionais de saúde que declararam ser objetores de consciência à prática do aborto — um direito que está consagrado na lei aprovada em 2007 sobre a interrupção voluntária da gravidez (IVG) — “é particularmente limitativo” em alguns hospitais, admitiu fonte oficial da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) ao Observador. Esse é um dos “constrangimentos no acesso” das mulheres aos cuidados de saúde relativos ao aborto que a estrutura tutelada pelo Ministério da Saúde está a avaliar neste momento, a par de outros, como dificuldades na referenciação, burocracia nos circuitos e limitações na capacidade de resposta assistencial.

Entre os hospitais que, estando na rede de referenciação na Grande Lisboa, não realizam abortos por objeção de consciência de todos os médicos no serviço de ginecologia e obstetrícia estão o Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e o Hospital de São Francisco Xavier, confirmou o Observador. Há outros exemplos a nível nacional: no Centro Hospitalar Médio Tejo, tendo apenas médicos objetores de consciência no serviço, dois médicos prestadores de serviços realizam as interrupções voluntárias da gravidez no pólo de Abrantes. O Hospital Amato Lusitano e o de Portalegre, embora façam parte da rede de referenciação, também encaminham os casos para outras entidades, públicas ou privadas.

Sara Proença, dirigente na Federação Nacional dos Médicos, confirmou ao Observador: “As pessoas não tiraram uma especialidade de ginecologia e obstetrícia para fazer uma atividade tão pouco diferenciada”, considerou a médica: “Há quem se declare objetor porque não quer fazer essas consultas, senão só faziam isso e horas extras”.

