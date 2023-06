De manhã, vai-se à escola quando se é criança. Helena Caldeira, antes de pegar na mala e rumar para junto dos colegas do curso de teatro em Évora, seguia para a pastelaria do pai, num Opel Corsa de dois lugares. Madrugadas de farinha, com aquele cheiro característico a conforto, que só quem coloca as mãos na massa é que sabe verdadeiramente a que sabe. Depois, a atriz saltou do Alentejo para Lisboa para ser bailarina. O sonho ficou por terra, mas logo veio a representação. O que era preciso era um palco.

Não para fugir às raízes, num ato rebelde de filha para pais, mas porque as artes, encontradas fora de casa, falavam mais alto. Limpou o sotaque, assumiu a envergadura da tarefa, sem grande tempo para decorar e ler todos os livros e lá foi. A Escola Superior de Teatro e Cinema era o caminho, mas tornou-se desilusão. “Vinha com muita expectativa para a capital onde tudo acontecia. Percebi que era tudo mentira. Foi a maior desilusão da minha vida. A escola não foi o que estava à espera. Era obcecada com o trabalho, fazer tudo bem feito, disciplina. Às vezes até demais. Achei que ia ser assim em Lisboa. É como quando vemos os filmes americanos, cheios de disciplina, como no “Fame”. Era isso que estava à espera. Chego aqui e não é nada disso. És tu que tens de a criar”, conta.

Esteve para desistir do curso, meteu-se pelo país inteiro com um espectáculo musical, fez novela mas acabou agarrada ao teatro, onde criou o “Bestiário”, uma associação que olha para o lado social da criação. Para formar públicos, para estar com quem não tem tanta proximidade com o teatro fora dos grandes círculos, para estar, estar, estar. O canudo já ninguém lhe tirava. A rapariga de Montemor-o-Novo conseguiu convencer o pai, desconfiado mas sempre apoiante, de que a profissão, apesar de todos os defeitos, desilusões e agruras financeiras, tinha vindo para ficar.

