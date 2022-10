Em 2017, Hernán Díaz foi finalista do Prémio Pulitzer, na categoria de ficção, com o romance Ao Longe. A nomeação foi uma surpresa. O romance, o primeiro do escritor, tinha sido publicado por uma pequena editora independente do Minneapolis, a Coffee House Press, e Díaz nem sequer tinha agente. Ao Longe e o seu autor pareciam ter surgido “do nada”, como afirmou o The New York Times. À estranheza da nomeação, seguiu-se o assombro da qualidade literária do livro de Díaz, uma versão diferente do habitual romance histórico norte-americano sobre o Velho Oeste, a febre do ouro da Califórnia e a Guerra Civil norte-americana. A personagem principal, Håkan Söderström, não é o habitual cowboy. Nascido na Suécia, viajou para a América com o irmão para fugir à pobreza; mas perdeu-se dele e acabou, por engano, em São Francisco. O seu destino final era Nova Iorque. Decidido a reencontrar-se com o irmão, Håkan acaba a atravessar a Califórnia sozinho, quase sempre a pé. Eventualmente o sonho de Nova Iorque desfaz-se e o “Falcão”, como é conhecido pelos americanos, isola-se ao mesmo tempo que o seu mito cresce.

A questão do mito é central na obra de Díaz, um argentino que cresceu na Suécia, estudou em Inglaterra e Nova Iorque e vive em Brooklyn. Tanto em Ao Longe como no seu novo romance, Trust, nomeado este ano para o Booker Prize, o escritor pegou nos mitos calcificados da cultura americana e virou-os do avesso, questionando-os e dando voz àqueles que habitualmente não a teriam. Em Trust, romance de estrutura complexa que tem a bolsa de Nova Iorque e a crise de 1929 como pano de fundo, Díaz tentou mostrar como certas narrativas são consideradas desde logo verdadeiras apesar de não as serem. As múltiplas vozes do romance contrastam com o silêncio que rodeia as personagens, que, apesar de não viverem isoladas de tudo e todas como Håkan, são também uma espécie de eremita numa das cidades mais movimentadas do mundo.

Foi sobre a desconstrução dos mitos e tradições, e das semelhanças entre os dois romances, que conversámos com Hernán Díaz em Lisboa, depois da passagem por Óbidos, onde participou no Festival Literário da vila. Trust será publicado em Portugal em fevereiro do próximo ano pela Livros do Brasil, a editora responsável pela versão portuguesa de Ao Longe.

