Hospital das Caldas assume que familiar de grávida falou com um segurança. E afirma que vai abrir inquérito "a contragosto"

António Soares, subchefe daquela corporação que esteve no local, explicou que o familiar que acompanhava a grávida chegou a entrar no hospital para tentar fazer a admissão da doente, que ficou a aguardar no carro, mas foi informado de que a urgência estava encerrada. Terá sido depois disso que, seguindo as indicações que lhe foram dadas, ligou para o 112, refere a mesma fonte.

“Como é que o hospital diz que não teve conhecimento [que a grávida estava à porta]? Eu acredito que o CODU de Coimbra tenha tentado ligar para o hospital das Caldas, inicialmente disseram não estar a conseguir, e depois o CODU de Lisboa informou”, disse António Soares, explicando que “o familiar do doente também já tinha tentado fazer a ficha de admissão”, tendo-lhe sido dito que a urgência estava fechada, para ligar para o 112. Depois disso ainda terá havido mais uma insistência do mesmo familiar, sem qualquer sucesso. “Já não é a primeira vez que isto acontece [naquele hospital]”, rematou António Soares.

Caso leva IGAS a abrir inquérito. Governo está a acompanhar

Horas após o caso ter sido tornado público, o inspetor-geral das Atividades em Saúde, António Carapeto, revelou à Rádio Observador que seria aberto um inquérito, por se considerar que os detalhes conhecidos punham “em causa a confiança dos cidadãos”, dizendo mesmo que os “factos” relatados são “bastante impactantes”.

Num comunicado enviado esta terça-feira às redações, a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) confirmava ter já aberto “um processo de inquérito aos factos relacionados com a assistência prestada a uma utente grávida na manhã do dia 5 de agosto de 2024, na unidade hospitalar de Caldas da Rainha, integrado na Unidade Local de Saúde do Oeste, E.P.E.”.

A entidade dava ainda conta de que em junho de 2022 realizou “uma inspeção às circunstâncias envolvidas na assistência de urgência a uma mulher grávida em trabalho de parto nesta mesma unidade hospitalar (Processo de Inspeção 031/2022-INS), no âmbito do qual foram emitidas cinco recomendações, quatro das quais foram dirigidas ao então Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E. (a quinta recomendação foi dirigida à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.)”.

Segundo é agora esclarecido, este “processo foi concluído em maio de 2023, tendo o órgão de gestão do estabelecimento apresentado evidências do acolhimento das quatro recomendações que lhe foram dirigidas”.

A terminar o comunicado é referido ainda que “a IGAS e a Entidade Reguladora da Saúde (ERS), no quadro das respetivas atribuições, irão cooperar na investigação deste caso”.

Questionado na segunda-feira, o Ministério da Saúde confirmou ter detalhes acerca do caso, remetendo para a Unidade Local de Saúde (ULS) do Oeste e para o INEM mais informações. Ao Jornal de Notícias, porém, a tutela fez saber que o Governo tem estado a “acompanhar desde a primeira hora o caso”.

(Atualizado às 16h49, com uma clarificação feita pela presidente do conselho de administração, que corrigiu uma sua declaração, dizendo agora que não foi dito ao segurança que era uma situação emergente; e às 17h23 com um comunicado da IGAS, a confirmar a abertura de inquérito)