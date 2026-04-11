Humor e inteligência artificial: consegue o algoritmo acertar na punchline ou é uma ferramenta sem graça?

Em relação às edições anteriores, “o espetáculo mantém-se igual na sua essência, mas tem um grande acrescento, [uma vez que a IA serve de] auxílio à nossa imaginação, porque realmente as imagens aparecem com uma grande rapidez, baseadas nas improvisações”, explica César.

Apesar de “brincarem” com esta tecnologia, as sessões dos Commedia à la Carte ao vivo, dificilmente desafiaram as capacidades da IA no âmbito humorístico, afinal, os risos da audiência foram provocados pelos atores em palco. Enquanto cómico, César reconhece o potencial dos sistemas inteligentes na área do humor, ainda que, para já, sejam incapazes de substituir o ser humano. “Agora, uma coisa é escrever comédia, outra é dizer. Se a inteligência artificial, através da voz humana, vai conseguir interpretar um texto com as pausas certas, que tocam no nervo de uma pessoa e a fazem rir, não sei.” A questão é: será que alguém sabe? E que diferença pode esta eventual transformação fazer?

É preciso ser humano para rir?

A decisão de integrar IA numa criação artística não surpreende por aí além. Afinal, desde que a OpenAI lançou o ChatGPT em novembro de 2022 que a temática da IA monopolizou de forma massiva a atenção das pessoas e dos media. Evidência disso são as estatísticas do motor de busca da Google, que colocam em primeiro lugar na lista de tópicos de pesquisa mais populares em 2025 o Gemini — assistente de IA desenvolvido pela Google — e em sexto o Deepseek — outro modelo de linguagem desenvolvido na China.

Numa altura em que conteúdo produzido com recurso a IA generativa invade as redes sociais e outras plataformas online, o ChatGPT tornou-se na aplicação mais descarregada em dispositivos Android e IOS em 2025, com um total de 770 milhões de downloads apenas nesse ano e também uma das fontes de informação primordiais — sobretudo entre as gerações mais jovens. De acordo com um relatório da Eurostat, 32,7% dos europeus entre os 16 e 74 anos utilizaram ferramentas de IA generativa em 2025, valor ultrapassado por Portugal, em 14.º lugar entre os países da UE, que chegou a 38,7%.

A sensação dos utilizadores a respeito da inteligência artificial é de caos e incerteza: onde uns veem uma janela de oportunidade, outros vaticinam o fim dos tempos e uma tragédia para a espécie humana semelhante às que conhecemos em livros e filmes de ficção científica. Perante este cenário quase distópico, uma solução possível é manter o sentido de humor e boa disposição — quer para dar mais leveza a problemáticas complexas e que não podemos controlar, como para demarcar a fronteira entre nós e a máquina. Afinal, fomos levados a acreditar que o riso é uma qualidade inerentemente humana.

Essa afirmação já foi, contudo, contestada pela ciência, desde logo por Charles Darwin, o pai da Teoria da Evolução, que identificou comportamentos de natureza humorística em cães e primatas, além das evidências mais recentes de que certos animais emitem um som ofegante — equivalente ao nosso riso — e que reduz o seu stress em momentos de brincadeira. Mas se concebemos que os animais possam ter sentido de humor, somos bastante mais categóricos no que respeita às máquinas: as emoções são o limite que não podem, nem devem, ultrapassar — no fim, aquilo que a racionalidade sempre quis conter é o que nos torna mais humanos.

Apesar de admitir que não sente emoções de verdade — consegue falar sobre elas e reconhecê-las, mas sem uma experiência real de alegria, tristeza ou medo — o ChatGPT afirma que tem sentido de humor, ou pelo menos tenta: “Consigo fazer piadas, trocadilhos, humor um pouco absurdo, ironia leve… mas o meu objetivo é mais divertir do que ganhar um prémio de comédia.” Contudo, quando questionado sobre o assunto, e à maneira tradicional dos chatbots de IA — a enumeração em três tópicos — responde que não experiencia diversão ou riso.

Segundo conta, começou por aprender padrões de humor: “Fui treinado com muitos textos [livros, diálogos, stand-up, memes, etc.]”, aprendeu a reproduzir esses padrões, através da combinação de palavras e ideias que — como observou na fase de treino — fazem rir seres humanos, pelo que não tem uma experiência interna da comédia: “Se tu sentes que algo é engraçado → ris. Eu apenas calculo que algo provavelmente será engraçado”, acrescenta.

Resposta do ChatGPT à pergunta "Tens sentido de humor?" 5 fotos

Como outros LLMs, o ChatGPT é um sistemas de IA avançado que compreende e gera linguagem natural, ou texto semelhante ao humano, a partir de dados que serviram de base à sua preparação adquiridos com recurso a técnicas de aprendizagem automática. Como ele, todos os LLM que utilizamos no quotidiano, como o Gemini, o Grok, o Deepseek ou o Claude garantem ter sentido de humor, ou nas palavras do último, ser capazes de “executar” sentido de humor da mesma forma. Mas será que têm piada? Será que é preciso rir para fazer rir?

“Humor de IA dá vontade de rir pela negativa, por ser tão fraco”

Maria João Cruz, guionista com trabalho feito com Herman José ou em programas de comédia como Donos Disto Tudo ou o Programa Cautelar na RTP1, considera que a subjetividade é um aspeto fundamental na produção de conteúdo cómico e também uma característica que falta às ferramentas de IA. “A comédia e a tragédia são tão difíceis para a máquina porque todos as sentimos de maneira diferente, a subjetividade não é replicável”, argumenta Maria João. “Não há duas maneiras iguais de sentir uma dor ou um desgosto ou uma piada, aquilo que me emociona a mim não é o mesmo que emociona os outros.”

Nos LLMs, a falta de “experiência humana” é colmatada por um conjunto astronómico de dados, que ultrapassam em muito a quantidade de memórias e conhecimentos que um indivíduo é capaz de armazenar durante a vida. Não tendo um chatbot uma experiência única e pessoal, combina todas aquelas que estão disponíveis nos bancos de dados da internet, sem conseguir produzir respostas originais ou inovadoras. É por esse motivo que, como destaca Maria João, no âmbito da comédia, a inteligência artificial “é previsível, básica e mediana”: “Se quer fazer uma piada sobre um assunto, vai buscar tudo o que há sobre ele e faz uma média”.