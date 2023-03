Sabia-se que estava a mexer no laboratório da OpenAI, só não se sabia quando é que poderia ser lançado. Depois de acelerar a corrida da inteligência artificial (IA) com o lançamento do ChatGPT, a empresa não quis perder o embalo e revelou o GPT-4, um novo modelo de IA. Não é um modelo totalmente novo, mas sim uma evolução do antecessor GPT-3.5, o motor que faz funcionar o ChatGPT.

O momento escolhido pela dona do ChatGPT para anunciar o GPT-4, o seu novo “marco” de investigação em inteligência artificial (IA), não podia ser mais atribulado para a indústria tecnológica norte-americana. Foi revelado poucos dias depois da queda do Silicon Valley Bank (SVB), conhecido como o “banco das startups”, e até motivou comentários e apelos do patrão da OpenAI, Sam Altman, sobre ajuda a dar às startups neste momento de turbulência. “Para os investidores que estão a perguntar ‘como posso ser útil’: hoje é um bom dia para oferecer dinheiro de emergência às vossas startups que precisam dele para os salários ou algo do género. Sem documentos, sem condições, enviem só o dinheiro”, escreveu Altman no Twitter no dia em que o SVB foi encerrado.

No início da semana, quando no coração de Silicon Valley ainda se tentava perceber as consequências do colapso do SVB, foi feito o anúncio. “Criámos o GPT-4, o marco mais recente dos esforços da OpenAI para escalar a aprendizagem profunda”.

