O incentivo fiscal à valorização salarial, que majora em 50%, em sede de IRC, os custos acrescidos para as empresas por aumentarem salários em linha ou acima do acordado entre Governo e parceiros sociais, vai permitir à generalidade das empresas elegíveis poupar, em imposto, até 342 euros por trabalhador, segundo cálculos feitos pela PwC a pedido do Observador.

É esse o caso de uma empresa que, em 2023, aumente em 175,5 euros trabalhadores que em 2022 recebiam 1.000 euros. Nesse caso, a valorização salarial, de 17,55%, está acima dos 5,1% previstos no acordo para o próximo ano. Por cada trabalhador, a empresa vê os encargos anuais (com acréscimo salarial e contribuições sociais) subir 3.040 euros — precisamente, o limite máximo de encargos majoráveis ao abrigo do incentivo à valorização salarial. Já em IRC poupa 342 euros.

Como? Assumindo uma taxa de tributação de 22,5% (que inclui os 21% de taxa normal de IRC e 1,5% de derrama municipal, aquela que se aplica, por exemplo, em Lisboa e no Porto) e que a dedução máxima será de 1.520 euros (a majoração de 50% aplicada ao limite máximo), a poupança máxima efetiva por trabalhador totaliza os tais 342 euros. Quer isto dizer que basta um aumento salarial de 175,5 euros por trabalhador para a empresa atingir o valor máximo de benefício.

