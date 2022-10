No segundo orçamento da maioria absoluta, há várias mexidas em sede de IRS, aumentos das pensões que vão mesmo ficar aquém do que seriam se a lei não fosse alterada, aumentos à função pública que em muitos casos não compensam a perda de poder de compra, mas também reduções na retenção na fonte para quem tem créditos para habitação permanente. Orçamento traz ainda novos valores de subsídio de desemprego, (algumas) mudanças no abono de família e novidades na taxação dos lucros com investimentos em criptoativos, como a bitcoin.

Juntamos em 17 perguntas e respostas as principais medidas que vão mexer com o seu bolso.

Vou pagar mais ou menos de IRS no próximo ano?

O novo Orçamento do Estado traz várias novidades em sede de IRS. Para 2023, o Governo avança com a redução da taxa marginal do segundo escalão de 23% para 21%, com a consequente descida na taxa média nos restantes escalões (sem que a taxa marginal se altere). Segundo o Governo, serão cerca de dois milhões os agregados familiares que vão beneficiar desta mudança.

