INEM vai penalizar Gulf Med pelo incumprimento dos contratos dos helicópteros. Valor pode ser superior a 5 milhões de euros

Apercebendo-se de que não conseguiria garantir a totalidade da operação a 1 de julho (por falta de pilotos e helicópteros disponíveis em número suficiente e devido à demora na concessão de visto por parte do Tribunal de Contas, que só foi emitido a 30 de junho), a Gulf Med firmou um contrato de ajuste direto com o INEM e que previa o início faseado da operação – com dois helicópteros a operar durante 12 horas em Macedo de Cavaleiros e Loulé e um outro a operar em Évora a partir de dia 15 de julho. Mesmo com o novo calendário, a empresa maltesa não conseguiu totalmente cumprir os termos acordados.

Como o Observador noticiou esta terça-feira, dia 15, a Gulf Med não entregou o helicóptero em Évora no dia 14 de julho, de modo a ser alvo de uma inspeção antes do início da operação, como previa o ajuste direto. O helicóptero ligeiro Airbus 145 só começou a operar às 8 horas desta quarta-feira, 56 horas depois do previsto no ajuste direto — o que implica uma penalidade superior a 200 mil euros, de acordo com a cláusula 33 desse segundo contrato.

No total, o valor total de penalidades previstas nos contratos por incumprimento (mais de 5 milhões de euros) já ultrapassa o valor total do contrato por ajuste direto, que é de cerca de quatro milhões de euros.

“Não faz sentido que ajuste direto seja feito com incumpridor”, diz especialista em contratação pública

O entendimento da Gulf Med é que o contrato inicial, resultante do concurso público internacional, não se encontra em vigor, uma vez que foi transitoriamente substituído por um ajuste direto. O Observador questionou o Ministério da Saúde sobre se tem o mesmo entendimento, mas, nas respostas enviadas, o gabinete de imprensa do INEM não responde à questão, recordando apenas que “foi necessário operacionalizar o ajuste direto para garantia de serviço a 1 de julho, no cumprimento dos requisitos operacionais e de segurança necessários”.

Ao Observador, o advogado Ricardo Magalhães, especialista em Contratação Pública, sublinha que a formalização de um ajuste direto “não anula” a validade do contrato anterior: “O ajuste direito nunca anula o contrato anterior. [As partes] poderiam era resolver o primeiro contrato por acordo e depois celebrar outro.” E questiona o facto de o INEM ter celebrado esse segundo contrato precisamente com a mesma empresa que revelou não estar em condições de cumprir os termos do acordo inicial.

“Havendo um concurso público celebrado com uma empresa que, um mês depois, se conclui que não vai cumprir [os termos do contrato], o que temos é um incumprimento contratual que, à luz da legislação, pode ir da aplicação de uma multa à resolução do contacto”, refere Ricardo Magalhães. O advogado acrescenta que, tendo em conta a incapacidade da empresa para cumprir os termos do acordo inicial, a consequência seria a impossibilidade de a mesma voltar a ser opção para um contrato com uma entidade pública num determinado prazo. “Tratando-se de uma resolução sancionatória, por incumprimento, isso faria a empresa cair num impedimento futuro, por efeito do chamado bad past performance. Caindo no ‘cadastro’, a empresa ficava até três anos sem poder participar em contratação pública”, refere.

No caso dos helicópteros para o serviço de emergência médica do INEM, a Gulf Med foi a única empresa a apresentar disponibilidade para celebrar o ajuste direto a menos de um mês do fim do contrato entre o instituto médico e a anterior prestadora desse serviço, a Avincis. Ricardo Magalhães entende que, ignorando a situação anterior — isto é, o facto de empresa não conseguir cumprir o contrato inicial —, “poderia equacionar-se um ajuste direto, independentemente do valor do contrato” num cenário muito concreto. “Numa situação de urgência, em que o prestador de serviços deixava o INEM na mão, e para não colocar em causa a prestação daquele serviço, [o INEM] ter de se socorrer de um ajuste direito para garantir continuidade”. O que “não faz sentido”, conclui, “é que o ajuste direto seja feito com o incumpridor”.

A alternativa, “se o INEM queria manter o mesmo co-contratante”, a Gulf Med, poderia passar por “alterar as condições contratualizadas, não um ajuste direto, mas uma alteração do contrato”.