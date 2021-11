Inês Sousa Real não declarou imobiliária em nome do marido — com a mesma sede da empresa de frutos vermelhos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A porta-voz e deputada do PAN omitiu ao Tribunal Constitucional (TC) que detinha, através do marido, com quem é casada em comunhão de bens adquiridos, uma empresa de mediação imobiliária que tem sede em Oeiras na mesma morada de uma das empresas de agricultura que o casal detém e que têm sido alvo de várias polémicas. Ao contrário das sociedades agrícolas, devidamente declaradas no registo de interesses entregue na Assembleia da República e na declaração de rendimentos entregue no TC, a imobiliária Pontes&Perfis — criada em julho de 2020, já Inês Sousa Real era deputada — foi omitida de todas as declarações. Caso não regularize a situação, Sousa Real incorre, neste caso, na perda de mandato.

A líder do PAN declarou, por exemplo, a participação que detinha por via do marido na empresa agrícola Berry Dream, Lda, especificando que a detinha “pelo cônjuge”, no valor de 8.900 euros, correspondentes a 99% do capital social. Fê-lo na declaração que entregou a 4 de agosto de 2021, já como líder do PAN. Ora quando Sousa Real enviou essa declaração já a outra empresa imobiliária tinha mais de um ano (foi criada a 20 de julho de 2020) e a lei obriga a que a comunicação seja feita num prazo de 60 dias.