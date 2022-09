Christine Lagarde e o Banco Central Europeu (BCE) estão numa “situação incrivelmente difícil“, diz, de forma sucinta, um banco de investimento. A autoridade monetária está encurralada entre uma taxa de inflação que não dá sinais de baixar, um risco de recessão cada vez mais real, o euro a valer a cada dia menos que o dólar e, ainda, os países endividados como Itália e Portugal sob pressão nos mercados de dívida. É neste contexto que o BCE vai voltar a subir as taxas de juro esta quinta-feira – só falta saber se será em meio ponto percentual, como em julho, ou se o aumento desta vez será ainda mais agressivo.

O Conselho do BCE, que junta a administração da autoridade monetária e os governadores dos vários bancos centrais nacionais, reúne-se esta quinta-feira em Frankfurt e é um dado adquirido que as taxas de juro de referência vão voltar a subir – 50 pontos-base ou, então, 75 pontos-base, uma opção mais audaz que alguns responsáveis do BCE vão querer que, pelo menos, seja debatida.

Depois de a 21 de julho Christine Lagarde ter anunciado um aumento de 50 pontos-base na taxa de juro, quando vários especialistas apostavam que não se iria além dos 25 pontos, os mercados financeiros estão a admitir que o BCE poderá voltar a surpreender pela intensidade da mexida – daí vários analistas terem passado a prever uma subida de 75 pontos. Na prática, tendo em conta que as taxas de juro saíram de “terreno” negativo a 21 de julho, passando para o nível zero, a dúvida é entre um aumento para 0,50% ou para 0,75% (o que seria um regresso ao nível de julho de 2011).

