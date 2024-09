Inscrições atrasadas por "ordens superiores", dados por atualizar e regras por definir. Creche Feliz "não está a correr bem"

Todos os anos a história se repete: não há vagas nas creches e jardins de infância públicos. Mas este ano o problema adensou-se. A Segurança Social terá recebido indicações “superiores” para adiar as inscrições nas creches privadas no âmbito do programa Creche Feliz, o que levou também a um atraso na atualização dos dados na Segurança Social Direta. Agora, há crianças que ainda não foram aceites nas creches e outras que, apesar de aceites, não têm ainda os seus dados na respetiva plataforma — o que significa que o apoio do Estado a estas crianças não está garantido.

Mas os problemas não ficam por aqui: às crianças mais velhas, em idade de pré-escolar, o Governo prometeu um alargamento da Creche Feliz, mas não definiu as regras desta medida. Agora, há instituições sem saber o que fazer e crianças em casa porque os pais não têm condições financeiras para pagar as mensalidades exigidas pelas instituições.

Mas vamos por partes: as instituições de ensino que o Observador contactou, para perceber exatamente o que se estava a passar com o programa Creche Feliz — depois de receber relatos da existência de muitos pais com dificuldades em encontrar um creche ou jardim de infância para os filhos — referem pelo menos três problemas no funcionamento do programa (dois que dizem respeito à creche e um ao pré-escolar). Criado pelo anterior governo, este programa era, inicialmente, dirigido às crianças nascidas antes de 1 de setembro de 2021 abrangidas pelo 1.º e 2.º escalão. Atualmente, todas as crianças nascidas após esta data têm acesso gratuito à rede de creches — mas este ano, desabafam diretores escolares ao Observador, o processo não está a correr bem.

Creche Feliz. Quanto paga o Estado por criança? ↓ Mostrar ↑ Esconder No final de agosto o Ministério do Trabalho e da Segurança Social enviou aos deputados dados recentes sobre o programa Creche Feliz. Segundo a pasta, o Estado paga atualmente, por mês, 473,80€ por criança às instituições abrangidas por este programa. Isto representa mais 13,80€ do que nos dois anos letivos imediatamente anteriores. Atualmente são abrangidas 1.998 instituições e 100.124 crianças (das quais cerca de 41.000 têm 2 anos e cerca de 15.400 têm 3). É no concelho de Lisboa que está o maior número de creches aderentes (110), seguindo-se Sintra (60) e Vila Nova de Gaia (50). O concelho com maior número de crianças abrangidas é, uma vez mais, Lisboa (7.074). Em segundo lugar surge Braga (2.333). E atrás Oeiras (2.313), Loures (2.295) e Cascais (2.089).

Não é possível saber, ao certo, quantas crianças estão a ser afetadas por estes atrasos na gestão do programa Creche Feliz por parte da Segurança Social. Mas, entre a dezena de instituições com as quais o Observador manteve contacto a propósito deste tema, somam-se mais de uma centena de casos de crianças cujas famílias em suspenso, sem saber, já em setembro, como ficará a situação escolar das crianças no resto do ano escolar.

Houve “ordens superiores para não aprovarem” inscrições

Se fosse um ano como qualquer outro, as creches privadas teriam começado a receber um código emitido pela Segurança Social ainda durante o mês de julho ou agosto, muito antes do início do ano letivo. Esse código permitia ao pais pedirem a gratuitidade na aplicação Creche Feliz, sendo esta inscrição depois avaliada e aprovada pela Segurança Social. Depois desta aprovação, a creche iria colocar os dados da criança na Segurança Social Direta, assegurando assim o pagamento por parte do Estado.

Aqui surge o primeiro problema: em 2024, o prazo para este processo terminava a 5 de setembro, mas “este ano, pela primeira vez, não foi possível” cumpri-lo, começa por dizer ao Observador Susana Batista, diretora da ACPEEP (Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular). “A Segurança Social não aprovou os pedidos das famílias, [por isso] muitas não têm garantia da gratuitidade.”