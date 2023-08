Com a atividade pericial a aumentar, o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF) tem recorrido a dezenas médicos prestadores de serviço para realizar todas as perícias que lhe são pedidas, uma vez que, com os médicos do quadro, o instituto “não consegue, nem de perto nem de longe, dar conta do volume de trabalho que tem”, diz, ao Observador, o médico legista Mário Sardinha. Nos quadros, o INMLCF conta atualmente com 86 médicos nos quadros, quando deveria ter pelo menos 230, o que equivale a apenas 37% das vagas preenchidas. Em causa está a falta de concursos de admissão de novos especialistas e a demora nas progressões na carreira, dois fatores que têm levado muitos médicos a deixar o instituto, dizem, ao Observador, dois médicos do Instituto de Medicina Legal.

A falta de médicos legistas não é uma situação nova e já se arrasta há vários anos. “Os médicos legistas são poucos. Alguns médicos foram-se reformado, outros médicos (relativamente jovens, na casa dos 40 anos) rescindiram os seus contratos por causa dos baixos vencimentos, dos horários e da falta de progressões”, explica Mário Sardinha, também dirigente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM).

Falta de médicos no quadro obriga a recrutar dezenas de prestadores de serviços

