Irão e Hamas "humilhados" com a morte de Ismail Haniyeh. Grupo islâmico resiste, mas perdeu "cabeça da serpente"

O regime iraniano tinha convidado esta quarta-feira os principais líderes dos movimentos que integram o eixo de resistência — o palestiniano Hamas, o libanês Hezbollah e o iemenita Houthi — para assistirem à tomada de posse do novo Presidente do Irão, Masoud Pezeshkian, em Teerão. O convite não era propriamente surpreendente, tendo em conta as ligações daqueles grupos islâmicos ao regime do Irão. Não obstante, o desfecho acabou por se revelar abrupto e manchar o evento: na capital iraniana, o líder político no exílio do Hamas, Ismail Haniyeh, foi assassinado.

Israel não confirmou publicamente a autoria da morte de Ismail Haniyeh e recusa-se a prestar comentários sobre o assunto, uma prática habitual da Mossad. Nem num discurso à nação esta quarta-feira, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, reivindicou o ataque. Contudo, é quase certo que os serviços secretos israelitas estiveram por trás deste ataque. O chefe de executivo já tinha dado luz verde, no início do ano, para um plano que tinha como objetivo matar os líderes do Hamas no estrangeiro. Segundo o ministro da Defesa, Yoav Gallant, a luta contra o grupo islâmico é “internacional”, incluindo os “terroristas em Gaza” e “aqueles que voam em aviões caros”.

Por sua vez, o Hamas não perdeu tempo em apontar o dedo a Telavive, dizendo que o assassínio do líder político do grupo islâmico se deveu a um “ataque sionista traiçoeiro”. E prometeu uma retaliação, garantindo que não passará “impune”. O regime iraniano respondeu na mesma linha. “Com esta ação, o regime sionista criminoso e terrorista prepara o terreno para uma punição severa para si próprio. Consideramos que é nosso dever vingar o seu sangue, já que foi martirizado no território da República Islâmica do Irão”, assinalou o líder supremo do Irão, o aiatolá Ali Khamenei.