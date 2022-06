ISCTE deixa cair a placa de homens e mulheres e passa a ter casas de banho não-binárias

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Das mais de 30 casas de banho que estão espalhadas pelo ISCTE — Instituto Universitário de Lisboa, três deixaram de ter as placas que identificam o género masculino ou feminino e podem ser utilizadas por todos os alunos, uma vez que são agora de utilização não-binária. A medida não é consensual entre os estudantes daquela faculdade e será novamente discutida na próxima assembleia geral dos estudantes, apesar de a associação de estudantes, responsável pela proposta, considerar que a existência de casas de banho não-binárias deverá manter-se.

Na última reunião da assembleia geral de estudantes do primeiro semestre, vários alunos pediram a abertura de casas de banho não-binárias — sobretudo para utilização por parte de pessoas transgénero, que não se identificam com o género que lhe foi atribuído à nascença, podendo ou não ter feito alterações no corpo. “Temos uma percentagem de estudantes que não se sentiam confortáveis a usar as casas de banho de género e, por isso, fizemos a proposta à nossa reitoria”, explicou fonte da associação de estudantes do ISCTE ao Observador. E a reitoria confirmou que foi a associação que “solicitou que alguns dos WC existentes no campus pudessem ter uma utilização não-binária, o que foi autorizado”.

Os alunos que compõem o núcleo da associação de estudantes adiantam que o objetivo é criar medidas inclusivas e garantir que todas as pessoas “tenham um local onde possam fazer as suas necessidades dentro do ISCTE, já que esta acaba por ser a segunda casa de muitos alunos”, sublinhando o facto de existirem mais de 30 casas de banho, que podem continuar a ser usadas por quem não se sente confortável ao frequentar um espaço não-binário.

Quando foi feita a proposta, a reitoria deu também liberdade à associação de estudantes para escolher quais as casas de banho que deixariam de ser frequentadas de acordo com os géneros feminino ou masculino. E aqui o critério foi o de facilitar o acesso, “para não ser necessário ir até ao piso 8 de outro edifício”. Foram então escolhidos locais situados junto às entradas, por exemplo.

Desmistificar as críticas

As placas que identificam o género foram retiradas há duas semanas, numa altura em que muitos alunos se encontram em fase de exames, mas só esta semana começaram a surgir críticas, feitas através das redes sociais.

Entre as críticas, surge a questão da possibilidade de um espaço sem género poder aumentar os casos de assédio, por exemplo. Esta perspetiva é, no entanto, clarificada por quem estuda a identidade e expressão de género. “O assédio não está determinado nas formas das casas de banho, porque ele já acontece nas instituições universitárias há muitos anos e os dados recentes mostram isso”, explicou ao Observador Liliana Rodrigues, psicóloga e investigadora no Centro de Psicologia da Universidade do Porto.