Já ouviu falar em Ressonância Magnética Aberta?

Quando ouve falar em Ressonância Magnética, é muito provável que o que lhe venha à cabeça seja um tubo fechado, onde tem de entrar, e imobilizar-se durante algum tempo. Este exame geralmente acarreta algum nervosismo e há pacientes que chegam mesmo a não conseguir fazê-lo. Fatores como a claustrofobia costumam ser a causa, mas as reticências face a este tipo de procedimento podem acontecer até com pessoas que nem sempre a experienciam, estimando-se que entre 5% a 10% dos exames seja interrompido. É a pensar nestes números que nasce a Go Open MRI.

Se nunca tinha ouvido falar em Ressonância Magnética Aberta, hoje é o dia de descobrir que existe uma alternativa. A Go Open MRI é uma rede de clínicas pioneira que combina tecnologia de ponta e princípios de acessibilidade para disponibilizar um sistema de Ressonância Magnética Aberta.

Com um design aberto em 270º, a Ressonância Magnética Aberta diferencia-se do exame convencional por não ter o tradicional túnel. Na Go Open MRI, e com a tecnologia aberta da Fujifilm, as máquinas foram desenhadas de modo a ter uma abertura em seu redor, reduzindo, assim, o risco de ataques de pânico, claustrofobia e os movimentos involuntários provocados pelo stress ou ansiedade.

Num ambiente mais amplo e acolhedor, as salas de todas as clínicas foram pensadas ao pormenor, visando o bem-estar de cada paciente, com decoração 360º de paisagens do local onde se encontram implantadas, cromoterapia LED RGB e música, que pode ser escolhida pelo paciente antes do exame.

Versatilidade no posicionamento dos pacientes, possibilidade da realização de Ressonância em pacientes com dispositivos médicos metálicos implantados, menos ruído, maior conforto durante o exame e a possibilidade da presença próxima de um acompanhante durante a realização do exame, importante especialmente em Pediatria, são condições determinantes para um atendimento mais inclusivo e eficiente.

“Nós sabemos que já é difícil a pessoa estar doente. Mandam-lhe fazer um exame, com todos os nervos e preocupação que isso traz… Então, nós tentámos encontrar todas as formas para que a pessoa possa ficar mais descansada, reduzindo ao mínimo todos os fatores que a possam preocupar. Colocamos uma música que a pessoa gosta de ouvir, colocamos umas luzes suaves… Tudo isso faz com que a pessoa se sinta mais calma. Clinicamente, é fundamental que a pessoa esteja o mais sossegada possível. Estando o paciente num lugar onde se sinta confortável, permite que o exame seja mais rápido e muito mais fidedigno”, explicou André Cainé, Gestor Go Open Évora. Já para Edgar Antunes, Diretor de Operações da Go Open MRI, uma das grandes vantagens está na “parceria forte com a Fujifilm e com a Medsky, o que faz com que tenhamos um apoio incondicional na utilização, no desenvolvimento e na adaptação dos softwares, não só para os profissionais de saúde, mas também na forma como damos o exame ao nosso doente”.

A par com a inovação, a sustentabilidade ↓ Mostrar ↑ Esconder Com a responsabilidade ambiental como parte integrante da sua estratégia, a Go Open MRI abriu em Évora a primeira clínica de Ressonância Magnética Aberta onde a energia utilizada é proveniente dos painéis solares aí instalados, fazendo desta tecnologia a primeira Ressonância Magnética 100% autossustentável. Numa zona onde a luz solar é uma constante em grande parte do ano, este compromisso ambiental e a redução da pegada ecológica traduziram-se num aproveitamento de energia limpa para alimentar todas as necessidades da clínica.

Da marcação do exame aos resultados: a facilidade de todo o processo

Para além da disponibilização de um equipamento diferenciador, a Go Open MRI destaca-se ainda por disponibilizar o acesso a cada paciente ao seu respetivo histórico de exames. Através do site da rede, cada paciente poderá ter acesso a todos os resultados dos exames prescritos e realizados na Go Open MRI, sendo as imagens imediatamente disponibilizadas.

“Tentamos fazer com que o processo seja o mais fácil possível. A pessoa entra em contacto connosco depois de ter a prescrição médica, é feita a marcação, o exame é realizado – pode trazer um acompanhante se tiver receio – e após ser feito, as imagens ficam disponíveis no nosso site de imediato, bem como ficará o relatório. Pode também vir à clínica recolher os resultados ou os receber em casa”, começou por dizer André, sendo complementado pelas palavras de Edgar: “O nosso portal não é uma aplicação que seja preciso instalar. É só ir ao nosso site, meter as credenciais e conseguem ver o exame e partilhar, fazer download, medições, tudo. Ainda acresce a isso o portal do prescritor. O que nós fazemos é dar acesso aos médicos que prescrevem exames – feitos na nossa clínica – ao resultado mesmo antes de o doente entrar na consulta. O próprio doente ainda tem outra mecânica que é um código QR, no relatório, que mesmo impresso pode ser consultado”.

E porque o feedback de quem já realizou este exame é o mais importante, Elsa Almeida, paciente da Go Open MRI Évora, não hesitou em partilhar o seu testemunho: “A Ressonância Magnética Aberta tornou possível fazer este exame, porque antes eu não conseguia fazê-lo em máquinas fechadas. O último episódio foi uma ressonância que tinha de fazer ao ombro. Avisei o profissional de saúde que tinha dificuldades com o exame, mas fomos tentar. À primeira tentativa não deu, nem à segunda, nem à terceira. Assim que entrei nesta nova máquina, foi completamente diferente. Podemos olhar para o lado e conseguimos ver, é uma sensação de alívio. E ainda posso ouvir a minha música preferida”.

Com um investimento de 5 milhões de euros, até ao momento, e cinco unidades em funcionamento em Évora, Rio Maior, Faro, Viseu e Espinho, a vontade é só uma: a de fazer chegar esta solução ao maior número de pacientes possível. “Isto é o princípio de uma grande expansão. No espaço de um ano e meio, abrimos cinco clínicas. Temos tido bons resultados, com feedback muito positivo e são vários os exemplos de pessoas que conseguimos ajudar. O nosso desejo é conseguir estar em mais sítios e ajudar ainda mais pessoas”, rematou Edgar Antunes.