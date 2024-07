Jack Rooke, o prodígio da televisão que criou "Big Boys": "O que é doloroso pode ser incrivelmente divertido"

Nas entrevistas com Jack Rooke tem sido tema facilidade com que se começa uma conversa. Com gente da indústria televisiva ou cinematográfica, tal habilidade costuma dever-se a preparação e treino. Neste caso, percebe-se que não: Jack gosta de falar, é naturalmente bom comunicador e o tom de voz indica que ainda não acredita no que lhe está a acontecer: Big Boys é uma das melhores séries dos últimos tempos e é obra deste inglês.

As duas primeiras temporadas chegaram recentemente a Portugal via Filmin. Estreou-se timidamente em 2022 e, aos poucos, foi conquistando a audiência britânica. Em 2024, está a chegar ao resto do mundo. A segunda temporada — que se estreou no Reino Unido no início deste ano —, tem acumulado prémios locais, o mais importante o BAFTA para Melhor Argumentista de Comédia. Essa vitória foi conseguida, em parte, graças ao último episódio da segunda temporada: um exercício de catarse, coragem e de como saber fechar um capítulo na vida.

Foi esse momento que nos puxou a ter uma conversa com Jack Rooke, o criador de Big Boys. Também o narrador da série e, em primeira instância, a pessoa em quem a história se inspira. O protagonista, Jack (Dylan Llewellyn), está num processo de luto desde os quinze anos, quando o pai faleceu, e, em simultâneo, está a descobrir a sexualidade e a entrar na universidade. Tal como Fleabag, de Phoebe Waller-Bridge, e o cometa deste ano, Baby Reindeer, Big Boys nasceu em palco, numa performance de comédia que Rooke criou a partir de escritos sobre a morte do pai e o processo de luto.

É assim que entramos na vida de Jack Rooke — ou pelo menos é essa a grande ilusão da série, convencer-nos de que estamos a ver a intimidade do criador. Depois acontece o golpe, a série vira-se para Danny, colega de quarto de Jack. E, sem nunca deixar de ser autobiográfico, Rooke aumenta a dimensão da série e torna-a num belíssimo tratado sobre a experiência de viver, falando com o mesmo carinho sobre jovens de vinte e picos, como de senhoras de oitenta anos.

Está, neste momento, a filmar a terceira temporada de Big Boys. Já foi convidado para fazer uma peça em conjunto com Phoebe Waller-Bridge; Russell T Davies foi uma espécie de padrinho — sem cunha — no início da carreira. Paralelamente, os trinta anos de Rooke dizem-nos que não viveu a loucura da década de 1990 no Reino Unido e conheceu um país bem diferente que lhe tem dado músculo e calo para, voluntária ou involuntariamente, escrever alguma da melhor ficção audiovisual britânica da memória recente. Faz parte de uma geração que sabe falar dos problemas das pessoas comuns, porque os viveu e continua a vivê-los.

Parece bem disposto. Por alguma razão especial?

Estou muito bem, sim. Estou muito feliz por Big Boys se ter estreado em Portugal. Passei parte da minha juventude aí, os meus pais viveram em Portugal por uns tempos.

A sério, onde?

Armação de Pêra. As minhas memórias mais antigas são em Portugal. O meu pai era aquele tipo de britânico que odiava ver outros britânicos durante as férias, por isso íamos sempre a restaurantes fora das ruas populares, só com locais. Quando tinha seis anos falava fluentemente português. Agora não me lembro muito… “fala inglês”? Mas sim, tenho alguma afinidade com Portugal. Voltei aí em setembro com a minha mãe. Foi muito bom voltar com ela, visitar Albufeira, a antiga cidade… estou mesmo feliz por Big Boys ter chegado aí. Foi só a primeira temporada?

Já se estrearam as duas. Aliás, ao terminar a segunda temporada, sentiu que seria uma espécie de fechar de capítulo na sua vida?

Acho que sim… comecei a escrever aos 15/16 anos, o meu pai tinha acabado de morrer. Mantive um diário no meu portátil — para a minha geração, os diários em papel já não existem, toda a gente naquela altura já tinha um computador. Bom… tinha um documento no meu portátil que era o meu diário, onde escrevia sobre as coisas que aconteciam — depois da morte do meu pai — e que me faziam rir. Aqueles momentos estranhos do luto que reafirmam a vida. Quando tinha 19/20 anos, comecei a usar muito desse material nas minhas performances e, depois, voltei a usá-lo quando escrevi Big Boys. Agora tenho trinta, por isso, foram cerca de doze anos da minha vida a escrever sobre a morte do meu pai como profissão. Senti que era o momento de me despedir. Adorei escrever um episódio com vida e morte lado a lado. Coexistem tanto… aqueles momentos de verdadeira alegria, de uma nova vida a chegar ao mundo, e depois lembrar-me daquela vida que não está aqui para a ver. Para mim, era importante mostrar a vida e morte lado-a-lado. Mas tenho de tirar o chapéu ao Jim Archer [realizador], ele leu o argumento e foi ótimo a apanhar esse registo, a garantir de que fazia sentido. A escrita está visualmente presente na série. Estou mesmo orgulhoso.

Big Boys é uma comédia e eu queria que as pessoas se rissem. Queria que as pessoas sentissem que aquelas coisas são experiências da vida. E, por vezes, aquilo que é muito doloroso pode ser incrivelmente divertido. E é bom celebrar isso. O último episódio da segunda temporada foi o que enviámos para os prémios [risos] e ganhámos todos [ri-se ainda mais]. O meu lado narcisístico não para de regozijar.