Jamala, vencedora da Eurovisão em 2016: "Já não sou cantora nem autora, sou uma mãe ucraniana a pedir ao mundo para estarmos unidos"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Enquanto fazemos esta entrevista, há pessoas a serem mortas”, diz Jamala, cantora tornada ativista que fugiu da guerra na Ucrânia e está a viver com os dois filhos bebés em casa de uma irmã na Turquia. A partir de Istambul, por videochamada, a artista que deu a vitória à Ucrânia no Festival da Eurovisão em 2016 parece ansiosa e aparenta fadiga. Mas tem bem presente a mensagem que quer passar: a invasão do seu país pela Rússia a 24 de fevereiro não é um problema ucraniano, é um problema europeu, de escala global.

A história de Jamala tem uma repetição irónica. Filha de mãe arménia e de pai muçulmano de etnia tártara, nasceu há 38 anos no Quirguistão — onde a avó se tinha exilado depois da limpeza étnica dos tártaros da Crimeia pela União Soviética de Estaline. Foi este episódio que ela evocou no polémico tema “1944”, que levou à Eurovisão. Hoje também ela é refugiada devido à guerra e também desta vez por causa do regime russo. “Sinto-me desesperada, mas não posso ser fraca”, confessa.

Jamala — nome artístico de Susana Alimivna Jamaladinova — vivia até há poucas semanas em Kiev. Estava a dormir quando às cinco da manhã de 24 de fevereiro soaram explosões e sirenes na capital ucraniana. Passou o dia a entrar e a sair de um bunker, relata-nos. À noite, com medo que a situação se agravasse, saiu da cidade na companhia do marido e dos dois filhos, um ano e três anos, e foram para Ternopil, a 400 quilómetros de Kiev. Demoraram dois dias a chegar.

A 26 de fevereiro, voltaram a ser sobressaltados por rebentamentos no aeroporto e decidiram partir em direção à fronteira com a Roménia. O marido deixou-a a ela e às crianças e voltou para trás, porque os homens estavam proibidos de abandonar o país. Amigos da irmã que vive em Istanbul foram-na buscar de carro à Roménia. Chegou à Turquia a 28 de fevereiro.

Nas redes sociais, especialmente no Instagram, tem sido ativa em mensagens de apoio ao Governo ucraniano, de apelo à paz e de angariação de fundos para a população debaixo de fogo. Já foi descrita na imprensa internacional como “símbolo da resistência ucraniana à opressão russa”. Ao Observador, diz que a carreira artística está suspensa para já e que o regresso à Ucrânia é o único plano possível. Deixa em aberto uma participação especial no Festival da Eurovisão que se realiza no início de maio em Itália — onde a Ucrânia estará representada pela canção “Stefania”, da Orquestra Kalush.